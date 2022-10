B1: Busnago conquista il primo punto in campionato, tie-break sfortunato con il San Paolo

La strada da intraprendere per dare la decisiva sterzata al campionato è proprio quella di ieri. La Busnago Visette ha cancellato lo zero in classifica nel girone B della B1 di volley femminile, arrendendosi dopo un tie-break combattutissimo contro la PGS San Paolo. Le avversarie sono arrivate dalla Sardegna con la volontà ben precisa di fare la partita, ma non hanno fatto i conti con le agguerrite padrone di casa. Già nel primo set le ospiti hanno dimostrato di voler vendere cara la loro pelle e il 25-19 le ha premiate per il primo vantaggio di giornata.

Nonostante le difficoltà delle prime sfide di campionato, le brianzole hanno però reagito in maniera veemente. La formazione di coach Delmati hanno messo a segno un impressionante 25-12 che dimostra quali siano le proprie potenzialità: l’1-1 ha galvanizzato l’ambiente, ma la gioia è durata poco. Le avversarie si sono rimboccate le maniche e hanno reso pan per focaccia, un 25-13 che ha riportato avanti la PGS nel risultato. La reazione locale non si è fatta attendere di nuovo, con un 25-16 che ha prolungato il match fino al tie-break.

Proprio il quinto e ultimo parziale è stato pieno di colpi di scena, con le cagliaritane in grado di aggiudicarselo soltanto ai vantaggi (16-14), una beffa atroce ma che non cancella quanto di buono visto in questa partita. Tra una settimana Busnago giocherà in Sardegna, un incontro non semplice contro l’altra formazione isola del girone, la Capo d’Orso Palau. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-PGS SAN PAOLO CAGLIARI 2-3 (19-25, 25-12, 13-25, 25-16, 14-16)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati

SAN PAOLO: Ciani, Valente, Masala, Ciurli, Barbolini, Chiesa, Farris, Ragone, Dimitrova, Hollecker, Silvestre, Lusci. All. Gramignano