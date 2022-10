Volley femminile B1: Busnago non riesce a ingranare nemmeno in casa

Mai Crema poteva essere più indigesta. Busnago Visette ha esordito nel palazzetto di casa contro l’Enercom Fimi, inanellando la seconda sconfitta in altrettanti turni di campionato. Non è un buon inizio per le brianzole che hanno comunque dato filo da torcere all’attuale capolista del girone B della B1 di volley femminile. Con un pizzico di fortuna in più, infatti, il primo set poteva andare alle busnaghesi, le quali si sono arrese soltanto ai vantaggi (24-26). Lo stesso discorso si può fare per il secondo parziale, perso dalle padrone di casa di misura, un 25-22 che ha finito però per demoralizzare le giocatrici.

Il divario si è ampliato nell’ultima frazione di gioco, persa da Busnago a quota 19 punti. Dal 12-17 le padrone di casa risalgono fino al 17-19 poi due punti di Pinetti e la fast di Fioretti portano al match ball che Pinetti trasforma al terzo tentativo per il 19-25. Fra una settimana la squadra osserverà il proprio turno di riposo, mentre il 29 ottobre avrà la possibilità di invertire finalmente la rotta. Non sarà semplice, ma il PalaBusnago sarà ancora una volta pronto a sostenere le proprie beniamine nel match contro le sarde del San Paolo. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-ENERCOM FIMI CREMA 0-3 (24-26, 22-25, 19-25)

BUSNAGO: Barzago ne, Napolitano ne, Carera 3, Cogliati, Lionello 3, Filippi 2, Fenzio 10, Pasotto (L) ne, Moroni 10, Gasparetti ne, Danesi 1, Garavaglia (L), Ravarini 6. All. Delmati

CREMA: Guerini Rocco (L) ne, Giroletti 11, Ravazzolo 5, Labadini (L), Abati ne, Bocchino 2, Frassi, Moretti 4, Fioretti 5, Fugazza 3, Marengo 4, Bagnoli, Pinetti 14. All. Moschetti