B1: Busnago Visette, la magia non si ripete. Costa Volpino vince agevolmente in Brianza

Un grande passo in avanti sette giorni fa e un altro di uguali dimensioni, ma indietro, oggi pomeriggio. La Dolcos Busnago Visette aveva appena trovato il giusto equilibrio con la splendida vittoria nell’ultimo turno in Sardegna contro la Capo d’Orso Palau e deve fare i conti con un ko pesante. Al PalaBusnago è passata fin troppo facilmente Costa Volpino, una delle formazioni più attrezzate del girone B della B1 di volley femminile.

Lo 0-3 ha evidenziato l’eccessiva difficoltà delle brianzole nel difendere e gestire gli attacchi, tanto è vero che ogni set è stato la fotocopia dell’altro. Le ragazze di coach Delmati hanno provato a cavalcare l’onda del 3-2 sardo, ma il primo set ha premiato immediatamente le ospiti. La CBL si è imposta con un 25-19 senza alcuna prova di appello, mentre negli altri due parziali le bergamasche hanno lasciato alle padrone di casa 18 punti.

Con un doppio 25-18 si sono spente le illusioni della formazione lombarda che stasera non può che leccarsi le ferite. Per dimenticare questo ko bisognerà tornare in palestra con la giusta grinta per preparare il prossimo turno di campionato. Sabato 19 novembre, Busnago Visette farà visita alla VAP Piacenza, avversaria che ha dimostrato una crescita notevole partita dopo partita e che dunque non va in alcun modo sottovalutata. Il tabellino del match:

DOLCOS BUSNAGO VISETTE-CBL COSTA VOLPINO 0-3 (19-25; 18-25; 18-25)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati

COSTA VOLPINO: Dell’Orto, Distaso, Tosi, Pozzoni, Bordignon, Seghezzi, Crespi, Agazzi, Tomasi, Tangini, Imperiali, Pacchiotti. All. Cominetti