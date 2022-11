B1: Busnago Visette desolatamente ultima, con la VAP Piacenza un ko che fa male

Busnago Visette continua a veleggiare nelle zone basse della classifica del girone B della B1 di volley femminile. La formazione brianzola è scesa all’ultimo posto dopo aver perso ieri 3-1 contro la VAP Piacenza, una delle poche trasferte non lombarde di questa stagione che però è cominciata male e finita peggio. La squadra ha dato segnali confortanti di risveglio soltanto nel terzo set, troppo poco per impensierire le padrone di casa che in ogni frazione di gioco hanno dimostrato di avere una marcia in più.

Il primo set ha visto la VAP gestire con calma e astuzia il vantaggio, accumulando punti preziosi che hanno permesso di sbloccare il punteggio. L’1-0 ottenuto con un 25-20 tranquillo come non mai ha galvanizzato le emiliane, mentre Busnago non ha reagito in modo adeguato. Nel secondo parziale si è assistito allo stesso copione di quello precedente, anzi i punti di distacco sono stati anche di più (25-18). Lo 0-2 maturato in gran fretta ha scosso in parte le ospiti che hanno provato a riaprire la partita.

Lo svantaggio si è infatti dimezzato, ma l’1-2 è stato illusorio. Nella quarta frazione di gioco Piacenza ha rialzato la voce per l’acuto decisivo e il 3-1 che ha regalato una gioia attesa dai tifosi da troppo tempo. Fra una settimana si tornerà di nuovo in campo e Busnago Visette cercherà di dimenticare questa amarezza nel corso di un’altra trasferta, l’ennesimo derby stagionale contro il Progetto Valtellina. Il tabellino del match:

VOLLEY ACADEMY PIACENZA-BUSNAGO VISETTE 3-1 (25-20; 25-18; 18-25; 25-20)

PIACENZA: Petroli, Muller (L), Pierdonati, Fabbri, Piomboni , Iacona, Gazzola (L), Ruggeri, Del Core, Borri, Magnabosco, Dodi, Viganò, Trevisan. All. Mineo

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati