B1: Busnago Visette si illude, ma anche l’ultima gara del 2022 è un ko

Sono sicuramente tanti i rimpianti che la Busnago Visette ha al termine di questa parte di stagione nel campionato di B1 di volley femminile. L’ultimo posto nel girone B rimane una realtà per le brianzole, nonostante ieri ci sia stato il tentativo di migliorare l’attuale classifica. La sconfitta casalinga per 1-3 contro una rediviva Don Colleoni (il cambio in panchina ha già fruttato due vittorie) è stata condizionata dall’andamento del secondo set, altrimenti si sarebbe visto ben altro risultato al fischio finale. La serata di ieri era cominciata nel migliore dei modi per le padrone di casa.

Il primo set è stato vinto proprio da Busnago e in maniera convincente: il 25-17 e l’1-0 provvisorio hanno galvanizzato l’ambiente, al punto che anche nel secondo parziale le brianzole hanno continuato a giocare un’ottima pallavolo. Don Colleoni è riuscito però a pareggiare i conti, anche se di misura, dunque il 2-0 è sfumato veramente per una questione di dettagli. La terza frazione di gioco ha visto prevalere ancora una volta la formazione bergamasca, capace di concretizzare al meglio le situazioni in suo favore.

Con la rimonta subita sul groppone, poi, le brianzole non sono più riuscite a reagire, perdendo anche il quarto set in maniera netta. Era l’ultima gara del 2022, il prossimo turno è in programma il prossimo 7 gennaio contro un’altra squadra bergamasca, la Warmor Gorle. La serie negativa è arrivata a 6 sconfitte di fila, servirà un impegno ancora maggiore per interrompere questo filotto all’incontrario. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-PALLAVOLO DON COLLEONI 1-3 (25-17; 23-25; 21-25; 16-25)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati.

DON COLLEONI: Odoli, Rossi, Colò, Rettani, Tessari, Gitti, Grippo, Baccolo, Lodi. All. Bonetti-Bergamelli