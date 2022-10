B1: Concorezzo crolla in casa sotto i colpi di Costa Volpino, lo 0-3 è netto

Secondo lo scrittore Thomas Mann, la solitudine genera l’originalità. La Pallavolo Concorezzo deve aggrapparsi con tutte le proprie forze a queste parole, dopo che ieri è diventata una certezza l’ultimo posto solitario della formazione brianzola nel girone B della B1 di volley femminile. Quattro sconfitte in altrettanti incontri e un solo set conquistato finora: non è un bel biglietto da visita quello che possono sfoggiare le ragazze di coach Bonollo, anche se il calendario non è stato affatto benevolo con la Robosystem.

Dopo l’esordio contro Cabiate, infatti, la squadra se l’è dovuta vedere con tre corazzate che puntano senza grandi misteri alla promozione o ai play-off. Ieri, poi, è arrivata al Palazzetto dello Sport di Concorezzo una Costa Volpino seconda in classifica e determinata come non mai a proseguire con la sua serie positiva di vittorie. La differenza si è notata fin dal primo set. L’inizio è stato uno shock per le brianzole che non sono riuscite a raggranellare più di nove punti.

Meglio è andata nel secondo parziale in cui però le ospiti hanno tenuto a bada con sapienza la Robosystem. La terza frazione di gioco non ha avuto ugualmente storia e le padrone di casa non hanno potuto far altro che alzare bandiera bianca. Sabato prossimo la squadra osserverà il proprio turno di riposo per poi tornare in campo sabato 12 novembre, ospitando in casa un’altra formazione temibile, la Capo d’Orso Palau. Il tabellino del match:

PALLAVOLO CONCOREZZO-CBL COSTA VOLPINO 0-3 (9-25, 20-25, 18-25)

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego. All. Bonollo

COSTA VOLPINO: Dell’Orto, Distaso, Tosi, Pozzoni, Bordignon, Seghezzi, Crespi, Agazzi, Tomasi, Tangini, Imperiali, Pacchiotti. All. Cominetti