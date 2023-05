B1. Concorezzo espugna Crema al 4° set e conquista i play-out per giocarsi la salvezza

In pochi ci avrebbero creduto dopo i 10 punti conquistati nel girone d’andata: la Robosystem Concorezzo ha disputato un ritorno con i fiochi, totalizzando ben 21 punti e meritato di disputare i play-out per la salvezza nel girone B della B1 di volley femminile. Le brianzole hanno battuto ieri l’Enercom Crema in trasferta, bissando il successo dell’andata: non era un’affermazione scontata, anche perché l’avversario ha chiuso il campionato al quarto posto e voleva ben figurare davanti ai propri tifosi nell’ultimo turno di campionato. Ad avere la meglio invece sono state le ragazze di coach Angelescu, trascinate da un’irresistibile Nadia Rossi, top scorer con 17 punti.

L’avvio di gara per Crema è decisamente positivo: con l’ace di Pinetti e i due consecutivi di Fioretti la squadra si porta avanti 12-4. Ma le brianzole si riavvicinano e con l’ace di Pasini vanno sul 14-10. L’ace di Ravazzolo porta le squadre sul 17-12 ma è l’inizio di un periodo negativo per le biancorosse che sbagliano sette attacchi consecutivi e si fanno raggiungere a quota 19. Pinetti riporta avanti il Volley 2.0 e l’attacco di marengo vale il 23-21. Quando le avversarie sbagliano la battuta per il 24-21 il set pare in controllo e invece Concorezzo infila tre punti consecutivi e si va ai vantaggi; Giroletti fa 26-25 e il muro di Pinetti chiude il set.

Il successo nel parziale non riesce a sbloccare il gioco delle biancorosse che faticano a ritrovare i ritmi del passato e facilitano le più motivate ospiti, capaci di sei punti consecutivi per il 4-10. Tre punti consecutivi, con l’attacco vincente di Fugazza, riavvicinano l’Enercom Fimi che poi risale fino al 15-17. Ma il divario torna ad allargarsi sul 16-22 e questa volta non c’è la reazione sperata con un errore in battuta che chiuse il set sul 20-25. L’avvio di terzo parziale è caratterizzato da errori da parte di entrambe le squadre che viaggiano appaiate fino all’8-7 poi Concorezzo piazza sette punti consecutivi per l’8-14. Un divario che le cremasche riducono scambio dopo scambio con l’ace di Giroletti che porta avanti la squadra di casa sul 21-20.

Si lotta punto a punto e un’infrazione porta al set ball l’Enercom Fimi che non sfrutta l’opportunità, anzi la Robosystem trova tre punti consecutivi con la complicità delle biancorosse e chiude 25-27. Il buon momento ospite vale l’1-5 nel quarto set. Pinetti guida la rimonta ed arriva la parità ma Concorezzo torna avanti anche se commette molti errori in battuta. Dall’11-12 Riva guida l’allungo con tre punti consecutivi. Giroletti riavvicina Crema sul 19-20 ma Concorezzo è più lucida e torna a guidare e dal 20-22 si affida ancora a Riva che, con tre attacchi vincenti consecutivi, chiude set e incontro sul 20-25. Il tabellino del match:

ENERCOM CREMA-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 1-3 (27-25, 20-25, 25-27, 20-25)

CREMA: Guerini Rocco (L), Giroletti 12, Ravazzolo 12, Labadini (L) ne, Abati, Bocchino 5, Frassi, Moretti 1, Fioretti 6, Fugazza, 2 Marengo 7, Bagnoli 1, Pinetti 12. All. Moschetti

CONCOREZZO: Foscari (L), Piazza 6, Brutti 1, Pasini 4, Stucchi (L), Rossi 17, Zorloni, Manzano, Ditommaso 9, Crippa 2, Riva 25, Perego. All. Angelescu