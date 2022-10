B1: al Concorezzo non basta una partenza sprint, Legnano vince in tre set

La Robosystem Concorezzo, in Brianza, sperava di rialzare la testa dopo la sconfitta all'esordio (3-1 a Cabiate). Invece così non è stato, nonostante un avvio importante da parte delle padrone di casa, capaci di ingranare la marcia giusta contro la FOCOL Legnano e scappare sul 20-14 nel primo set, senza però fare i conti con la più classica delle repliche ospiti, quando le cose non si mettono per il verso giusto: la risposta compatta e coesa del gruppo, il cambio di rotta netto, la virata verso il successo. I dati e le statistiche spiegano come, da un momento all'altro, tutto sia cambiato e le brianzole abbiano dovuto cedere, dal +6 del primo set, poi perso ai vantaggi.

Al rientro dal time-out sul 20-14, infatti, Mazzaro accorcia, costringendo questa volta la panchina di casa a chiamare una pausa, ma alla ripresa del gioco è una fast di Carcano a ridurre ulteriormente le distanze. La rincorsa, sempre più concreta grazie ai punti di Simonetta e Cavaleri a muro, trova l'apice nel block-in di Aliberti, che vale il 22-22. A questo punto inizia una fase completamente nuova del set, che resta teso e in bilico: Legnano annulla due set-point alla Robosystem, che a sua volta ne cancella altrettanti alle ospiti ma non può nulla per frapporsi alla finale furia biancorossa, così Mazzaro e Carcano mandano la Fo.Co.L al cambio campo in vantaggio per 1-0.

Nella seconda frazione di gioco assistiamo ad un dominio legnanese fin dai primi scambi: le ragazze di coach Uma fuggono senza ostacoli sull'11-0, con Mazzaro a servizio che mette a terra tutti i suoi ace in questo break, mentre Simonetta trasforma le alzate al bacio e Carcano si concede un gran bel muro. Nella fase centrale, nonostante una piccola reazione guidata da Ditommaso, subentrata a Gabrielli, Concorezzo deve fare i conti con Aliberti, che ne piazza quattro a terra, in tutti i modi possibili, dal primo tempo al muro, passando ovviamente per la fast (17-4). Lo strapotere legnanese non permette alcuna replica e si va in scioltezza sul 2-0 (25-13). Il terzo set, almeno nelle battute iniziali, è più equilibrato, con una Fo.Co.L che tenta subito la fuga con doppia Valli, accompagnata da Aliberti e Carcano, mentre Concorezzo riesce a concretizzare maggiormente (7-4).

Gradualmente però il gap aumenta, con gli attacchi a colpo sicuro sia al centro, grazie a Carcano e Aliberti sempre incisive, sia con Mazzaro e Simonetta, che mettono la firma sull'iniziale +8, trasformatosi poi in +11 grazie a Valli, brava nel mettere a referto il muro del 20-9. Il cambio sulla diagonale principale (Monni-Broggio per Simonetta-Roncato) premia le due neo entrate: muro di Broggio e ace di Monni. Nel finale Concorezzo recupera con 5 match-point annullati a Legnano, ma alla fine è un errore a servizio di Ditommaso a sancire la fine dell’incontro. Il tabellino del match:

Robosystem Concorezzo-Fo.Co.L Legnano 0-3 (27-29, 13-25, 14-25)

Robosystem Concorezzo: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi 8, Zorloni, Manzano 2, Ditommaso 7, Crippa 5, Riva 7, Gabrielli 7, Perego. Allenatore: Bonollo. Assistente: Batistini.

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Valli 11, Carcano 9, Monni 2, Simonetta 10, Aliberti 10, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri 1 (C), Fantin, Mazzaro 12, Roncato, Broggio 1. Allenatore: Uma. Assistente: Lumastro.