B1: Concorezzo esce sconfitta dall'esordio in campionato

Un appuntamento molto sentito e che non ha tradito le attese. La Pallavolo Cabiate e la Pallavolo Concorezzo si sono sfidate, in uno degli innumerevoli derby lombardi del girone B, nella prima sfida del campionato di B1 2022-2023. L’ha spuntata la formazione comasca che giocava in casa, con il palazzetto di Via Paolo VI che ha fatto da cornice a un incontro tutto sommato equilibrato, in cui ha fatto la differenza l’avvio sprint di Cabiate.

Le ragazze di coach Reali, infatti, si sono subito rimboccate le maniche, mettendo a segno un 2-0 micidiale con parziali piuttosto eloquenti. Il 25-16 del primo parziale e il 25-19 del secondo hanno certificato come su questo campo sarà difficile venire a strappare punti, un vero e proprio fortino. Il riscatto delle brianzole si è avuto nella terza frazione di gioco, con Concorezzo capace di dimezzare lo svantaggio al termine di un set incerto fino all’ultimo (25-23).

Il quarto parziale, poi, ha nuovamente premiato le padrone di casa che non si sono affatto demoralizzate per il prolungamento del match e che hanno fatto di tutto per conquistare la posta piena. Il 3-1 finale, dunque, è stato più che meritato. Il prossimo turno vedrà Concorezzo esordire in casa contro Legnano, mentre Cabiate se la vedrà con la prima trasferta stagionale, nello specifico sul campo della Warmor Gorle. Entrambe le sfide sono in programma per sabato 15 ottobre. Il tabellino del match:

PALLAVOLO CABIATE-PALLAVOLO CONCOREZZO 3-1 (25-16, 25-19, 23-25, 25-21)

CABIATE: Ruffini, Quartarella, Hyka, Viscomi, Citterio, Cecconello, Zanotto, Biganzoli, Cavalleri, Pellegatta, Colombo, Castelli, Quartana, Della Canonica. All. Reali

CONCOREZZO: Pasini, Perego, Brutti, Rossi, Guglielmi, Zorloni, Ditommaso, Riva, Gabrielli, Piazza, Manzano, Crippa, Sisti, Stucchi. All. Bonollo