Volley femminile B1: Concorezzo sconfitta anche dalla Pro Patria, ora è ultima!

La Pallavolo Concorezzo vista ieri sul campo della Bracco Pro Patria è sembrata la classica sparring partner che non ha fatto più del dovuto per cercare di fermare le padrone di casa. Lo 0-3 ha sancito la terza sconfitta di fila e l’ultimo posto in classifica nel girone B della B1 di volley femminile. Le ragazze di coach Bonollo sono apparse contratte e intimorite, un atteggiamento che alla lunga viene punito da qualsiasi avversario.

Il dominio è stato incontrastato fin dal primo set. Il 25-12 con cui la Pro Patria ha sancito l’1-0 ha messo le cose in chiaro, una vera e propria lezione nei confronti delle brianzole che sono attualmente ultime in classifica. Neanche il secondo parziale ha riservato grandi difficoltà. Le padrone di casa hanno concesso qualche punto in più alle avversarie (16 per la precisione), ma l’impressione è che la Bracco fosse sempre in pieno controllo del match.

Con il 2-0 in tasca, poi, non è stato complicato conquistare la posta piena e il 3-0 è arrivato al termine di un’altra frazione di gioco filata purtroppo via liscia come l’olio. Per cancellare lo zero in classifica si dovrà attendere una settimana: sabato prossimo Concorezzo giocherà in casa contro Costa Volpino, formazione di spessore che nella scorsa stagione ha lottato per i play-off promozione. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-PALLAVOLO CONCOREZZO 3-0 (25-12, 25-16, 25-19)

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego. All. Bonollo