B1. Concorezzo è uno spettacolo: vittoria rotonda all’esordio contro Parella

Nuova denominazione e nuove ambizioni di classifica. La Centemero Concorezzo comincia il campionato di B1 (girone A) con un successo prezioso e convincente ai danni del Volley Parella, tre punti più che meritati come si può evincere dal dettaglio del 3-0 di questo weekend (le torinesi non sono andate oltre i 18 punti del secondo set). Le ospiti hanno patito molto il servizio delle avversarie (12 gli ace per le brianzole alla fine), faticando poi ad andare a terra in attacco, complice anche un'ottima lettura a muro. Brianziole a cui va grande merito di questa vittoria per essersi dimostrate più pronte in questa prima di campionato. Concorezzo parte meglio ma con Guarena a servizio il Parella torna sotto (7-6).

Il giro in battuta dell'ex Ditommaso però è devastante e porta fino al 16-6, con le padrone di casa che poi ad ogni turno di battuta aumentano il gap fino al 25-12 finale. Nel secondo invece strappo immediato delle torinesi (3-7) che continuano a condurre fino al 10-14. Poi nuovo black out (stavolta con Marini a servizio) e Concorezzo la ribalta: 18-14. Due ace di Bilamour portano il punteggio sul 21-15 e la timida rimonta parellina si ferma al 21-18 prima del rush finale brianzolo: 25-18. Terzo set senza storia fin da subito. Pronti, via e Concorezzo scappa 9-0. Nella fase centrale le torinesi provano a tenere ma dal 18-10 un altro parziale di 7-1 sancisce il definitivo 25-11. Ottimo il contributo di Bilamour (16 punti a referto per lei) e Giacomini (14). Il tabellino del match:

CENTEMERO CONCOREZZO-VOLLEY PARELLA TORINO 3-0 (25-12, 25-18, 25-11)

CONCOREZZO: Marini 5, Giacomini 14, Ditommaso 5, Bilamour 16, Crippa 7, Piazza 7, Stucchi (L), Neza 2, Brutti 1, Ghezzi (L). N.e: Villa, Pegoraro, Couchond. All: Angelescu.

PARELLA: Polezzi 1, Colombino 5, Camperi 7, Damato 4, Guarena 2, Deambrogio, Canfora (L), Tosini 2, Martire, Camolese. N.e: Sormani, Isadoh, Ramella (L). All: Manno.