B1: dal paradiso all'inferno in 4 set, Concorezzo torna a mani vuote dalla trasferta di Delebio

Tanto sudore e purtroppo nessun punto conquistato. Sono stati inutili gli sforzi profusi ieri dalla Robosystem Concorezzo in quel di Delebio contro il Progetto Valtellina: una vittoria avrebbe permesso alle brianzole di avvicinarsi proprio alle avversarie nella classifica, invece l’esito incredibile dei primi due set lascia soltanto qualche rimpianto alle ragazze di coach Bonollo. I punti in classifica rimangono 7, al penultimo posto del girone B della B1 femminile di volley, nonostante il match di ieri abbia dimostrato come la posizione sia quantomeno ingiusta.

Il primo parziale ha fatto immediatamente capire come non sarebbe stato semplice vedere primeggiare una squadra rispetto all’altra. Il Progetto Valtellina ha avuto un set point in proprio favore sul 24-23, ma i vantaggi hanno poi premiato Concorezzo, più attenta e abile nel replicare agli attacchi delle padrone di casa. Nel secondo parziale, l’equilibrio è stato ugualmente sovrano. Proprio nei momenti decisivi della frazione di gioco, le ospiti hanno allungato e sognato il colpaccio, visto che il 19-15 lasciava presagire un 2-0 forse non semplice ma comunque pesante.

Il 23-19 e il successivo 24-22 con due set point da sfruttare non sono serviti alle brianzole che anzi hanno subito la rimonta veemente della squadra di Delebio che poi si è imposta ai vantaggi. Nel terzo e nel quarto set, invece, il Progetto Valtellina ha controllato il gioco senza eccessivi affanni, dando vita a un incontro completamente diverso rispetto a quanto visto nella prima metà di gara. Fra una settimana la squadra affronterà il suo ultimo impegno dell’anno solare, la sfida interna contro il Warmor Gorle. Il tabellino del match:

PROGETTO VALTELLINA-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 3-1 (26-28, 27-25, 25-21, 25-18)

VALTELLINA: Ferrario, Pedrotti, Ruffa, Zanella, Scurzoni, Bughignoli, Battaglini, Longa, Bini, Bianchini, Minarelli, Pizzocaro, Gerosa. All. Colombo

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego. All. Bonollo