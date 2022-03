B1: la Dolcos Busnago ospita Gorle per cercare di allungare la striscia positiva

Domani, sabato 5 marzo 2022, il campionato nazionali di Serie B1 propone l’ottava giornata del girone di ritorno, con la formazione del Busnago Volleyball Team desideroso di confermare la bella prestazione fornite nell’ultimo turno.

La squadra allenata da coach Mario Motta e Sara Ouarga, ospiterà alle 18:30 al PalaBusnago il Warmor Gorle (Bergamo), che occupa la quarta posizione in classifica con 30 punti, dopo 9 vittorie e 5 sconfitte. All’andata le bergamasche si imposero per 3-1, dunque le ragazze busnaghesi cercheranno di rendere la pariglia e allungare così la loro striscia positiva.

Questo il commento di coach Motta prima del match: “La prossima partita è veramente complessa e sulla carta al di sopra delle nostre possibilità; è però un trampolino di lancio per le due gare successive che potrebbero decidere la nostra stagione. Dobbiamo essere ambiziosi e cercare i nostri limiti per competere, ma anche per portare nel gioco nuove convinzioni. Con umiltà proveremo a lottare su tutti i punti, non con obiettivo di vincere la gara, ma di vincere i singoli punti; questo certamente siamo in grado di farlo, alla fine faremo i conti del punteggio”.