B1: la Dolcos Busnago sfiora il tie-break in casa con Gorle, finisce 1-3

La Dolcos Busnago allenata da coach Mario Motta e Sara Ouarga non è riuscita ad allungare la sua striscia positiva, cedendo al PalaBusnago al Warmor Gorle, quarta forza del torneo. Le busnaghesi hanno disputato una buona partita, sprecando però una ghiotta occasione per allungare il match al tie-break. Dopo aver perso il primo set con il minimo scarto e il secondo lottando fino alla fine, nel terzo le leonesse hanno riaperto i giochi, ma sono mancate nel finale del quarto, quando, avanti 21-13, si sono fatte raggiungere e superare dalle bergamasche, rimanendo così a bocca asciutta.

Ora due impegni fondamentali per dare una svolta importante al campionato e allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Questo è il commento di coach Motta: “Abbiamo disputato una delle migliori partite della stagione, ma non è bastato. Peccato per il quarto set che avrebbe potuto darci quantomeno un punto. Adesso è necessario mantenere questo livello per le prossime partite che saranno decisive. Direi che in queste ultime gare siamo in buone condizioni e che quindi è il momento di provare a capitalizzare con le squadre sulla carta abbordabili per noi. Ora dobbiamo guardare avanti e non fare l'errore di pensare all'occasione persa, ma solo ricordarne le motivazioni per migliorare le cose che non sono andate”.

Prossimo impegno sabato 12 marzo alle 19:30 a Bedizzole contro il Grenn Up Bv (Bs), fanalino di coda a quota 0 dopo 13 partite disputate, battuto all’andata al PalaBusnago per 3-1 con qualche sofferenza di troppo nel primo e nel terzo set. Il tabellino del match:

DOLCOS BUSNAGO-WARMOR GORLE 1-3 (23-25, 21-25, 25-18, 23-25)

BUSNAGO: Erba 1, Fenzio, Pistocchi (L), Cornelli 20, Sarti Cipriani, Bonetti 24, Crippa 10, Ditommaso, Rossi 15, Zonta, Cologno, Guglielmi 5, Foscari (L). All.: Motta e Ouarga.

GORLE: Sala, Berera, Anello, Teli, Manzano, Pillepich, Odoli, Negri, D’Agata, Suagher. All. Rossi