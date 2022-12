B1: quinta sconfitta consecutiva per Busnago Visette che soccombe a Legnano

Penultimo atto del 2022 per la Busnago Visette che ha affrontato ieri in trasferta la vicecapolista Focol Legnano. Lo 0-3 subito conferma la classifica deficitaria delle brianzole, ultime nel girone B della B1 di volley femminile con 4 punti all’attivo. Fra una settimana l’ultima gara dell’anno, in casa contro Don Colleoni. Ottimo avvio per Legnano nel primo set con Cavaleri che sblocca il tabellino, la seguono Aliberti (fast e dai 9 metri), poi Valli (6-3). Busnago accorcia leggermente ma di nuovo Valli timbra in attacco e con un bell’ace, cui fanno seguito Cavaleri e Broggio (12-7).

Nella fase centrale un grande break biancorosso dichiara ufficialmente la fuga della Fo.Co.L (12-9/20-9) con vari errori ospiti che agevolano il compito legnanese: protagoniste le centrali con una fast a testa per Fantin e Aliberti e ancora un ace a testa per le due. Ravarini prova a guidare la carica per Busnago ma contro questa Fo.Co.L non c’è nulla da fare (dentro Simonetta nel finale, subito a segno) ed è 25-14. Nella seconda frazione subito avanti Legnano (3-0, 6-3) grazie ai colpi di Cavaleri che mette la firma anche in battuta, Aliberti e Roncato con la solita magia di seconda. Sempre pericoloso il servizio legnanese, con Roncato e Valli chirurgiche (11-5), mentre Broggio e Fantin capitalizzano in fase offensiva (13-6).

Lenna amministra la seconda linea con ordine, garantendo poi attacchi pericolosi, concretizzati dalle avanguardie. Valli cede il posto a Banfi che entra subito nel match con un ace, senza lasciare scampo alle avversarie (21-13). Nel finale Broggio e Cavaleri spadroneggiano in chiave offensiva, mentre è di Aliberti in fast il punto che manda al cambio campo sul +6. Il terzo set si apre nel segno di Aliberti che con 3 punti personali manda in fuga Legnano.

Busnago prova la sortita offensiva ma con scarsi risultati e le Coccinelle ne approfittano con doppia Broggio (8-5), che poco dopo è ancora decisiva, anche da servizio, insieme alle fast di Aliberti, che nuovamente va a segno per il 14-10, mettendo poi in cascina anche l’ace del 16-11. Cambio in regia con Monni per Roncato e subito si smarca bene Fantin che attacca con profitto (+6 Legnano). È chiaro che l’incontro volga al termine e per non dare adito a dubbi ci pensano Aliberti, Cavaleri e Broggio (ace) a spegnere definitivamente le luci al PalaVolley. Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-BUSNAGO VISETTE 3-0 (25-14, 25-19, 25-17)

LEGNANO: Lenna (L), Cerri, Valli 7, Carcano, Monni, Simonetta 1, Aliberti 13, Brogliato (L), Banfi 1, Cavaleri (C) 8, Fantin 8, Mazzaro, Roncato 3, Broggio 12. Allenatore: Uma.

BUSNAGO: Barzago, Napolitano 4, Carera 2, Cogliati, Lionello 2, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni 8, Gasparetti, Danesi 3, Garavaglia (L), Ravarini 7. Allenatore: Delmati.