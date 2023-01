B1: salvezza sempre più lontana per Busnago che cade in casa contro Cabiate

Una salvezza che sembra ormai una chimera. Non può dormire sonni tranquilli il Busnago Visette, sempre più relegato in fondo alla classifica del girone B della Serie B1 di volley femminile. Le brianzole sono state battute anche dalla Clerici Auto Cabiate tra le mura amiche, un ko purtroppo meritato se si fa eccezione per il primo set, l’unico in cui le bianconere hanno abbozzato un minimo di reazione. È l’undicesima sconfitta in dodici incontri e la zona salvezza dista ormai ben nove punti, un’enormità se non si cambia passo.

Come già anticipato, la partita è stata in bilico solamente nel parziale di partenza. Il 25-20 è stato lo specchio di un approccio attento da parte delle ospiti che hanno allungato nel momento decisivo del set, sbloccando il punteggio e superando qualsiasi eventuale timore. Le altre due frazioni di gioco non hanno avuto storia. Nella seconda, Cabiate ha lasciato appena 13 punti alle padrone di casa, mentre il predominio è stato ancora più netto in quella finale, un 25-10 che non ha bisogno di spiegazioni essendo fin troppo eloquente.

Il campionato va ora in “letargo” per tre settimane, in attesa che cominci il girone di ritorno. Busnago tornerà in campo il prossimo 4 febbraio per affrontare in casa la Bracco Pro Patria, attuale terza forza del campionato. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-CLERICI AUTO CABIATE 0-3 (20-25, 13-25, 10-25)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati.

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali