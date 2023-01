B1: la Warmor Gorle fa un solo boccone di Busnago che rimane in fondo alla classifica

Nuovo anno, ma vecchi problemi. Non si può descrivere in un altro modo la prima gara del 2023 del Busnago Visette Volley, sempre più fanalino di coda del girone B della Serie B1 di volley femminile. Le brianzole hanno incassato la settima sconfitta consecutiva in campionato, rimanendo in fondo alla classifica con appena 4 punti all’attivo. Anche nella Bergamasca le cose non hanno funzionato per le bianconere, costrette soccombere in tre set che sono filati via fin troppo velocemente.

Busnago ha racimolato appena 46 punti totali nei parziali disputati sul campo del Warmor Gorle, un buon avversario ma non certo uno squadrone visto che prima del fischio d’inizio aveva soltanto 12 punti. Il primo parziale ha fatto subito intuire che il nuovo anno sarebbe cominciato come era terminato il 2022. Il 25-14 ha sbloccato il punteggio e minato le poche certezze delle brianzole. Nella seconda frazione di gioco è stato conquistato qualche punto in più, ma non a sufficienza per impensierire le padrone di casa.

Il terzo set ha poi visto il tracollo definitivo di Busnago che si è fermata a quota 15, continuando a lasciare campo a Gorle. Fra una settimana terminerà il girone d’andata con la sfida interna delle brianzole contro la Clerici Auto Cabiate. L’obiettivo, non certo semplice, sarà quello di evitare l’ottavo ko consecutivo. Il tabellino del match:

WARMOR GORLE-BUSNAGO VISETTE 3-0 (25-14, 25-17, 25-15)

GORLE: Volleoni A., Felappi, Manzoni, Nava, Scialanca (L), Secomandi, Pillepich, Marini, Vukovic, Bolis (L), Vecchi, Teli, Perletti, Colleoni G. All. Licata.

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati.