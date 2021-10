Serie A1, Banco BPM si conferma Main Partner del Consorzio Vero Volley

Il Consorzio Vero Volley è lieto di ufficializzare il rinnovo della partnership che lo legherà a Banco BPM anche nella stagione sportiva 2021-2022.

L'AZIENDA

Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. La radicata tradizione delle banche originarie ha ispirato la Banca nel proseguire una mission orientata a creare valore stabile nel tempo per gli azionisti tramite redditività e sviluppo sostenibili. Serve 4 milioni di clienti con un capillare modello di distribuzione che vede l’innovazione e la sostenibilità tra i principali elementi fondanti.

BANCO BPM E VERO VOLLEY

Due eccellenze nei rispettivi ambiti accomunate da una costante ricerca di qualità, innovazione ed una spiccata sensibilità per le iniziative di inclusione. Banco BPM è al fianco del Consorzio Vero Volley dalla stagione 2014-2015, sostenendo la realtà monzese non solo nelle sue attività sportive d'eccellenza, ma anche e soprattutto nei suoi progetti di responsabilità sociale: da "Change the Game", a favore della lotta alla pedofilia, alle attività formative come la MAF Academy, passando per i programmi congiunti sulla parità di genere con il Milan Femminile. Banco BPM e Vero Volley hanno intrapreso inoltre attivazioni di fan engagement fisiche e social, come il "Feel the Game", l'interazione mediante cuffia tra il commentatore tecnico ed il pubblico durante una gara di Serie A o il "Breakfast with the Coaches", un incontro tra gli allenatori ed il pubblico all'Arena di Monza la mattina della partita.

VISIBILITA' E ATTIVAZIONI

Banco BPM è title sponsor della maglia del libero della Vero Volley Monza, oltre ad essere presente su tutte le divise della squadra femminile della realtà monzese. Il logo dell'istituto bancario verrà trasmesso su tutte le superfici video del palazzetto durante le gare italiane ed europee della Vero Volley Monza femminile, avendo uno spazio dedicato sul pavimentale rosa dell'Arena di Monza. Banco BPM, inoltre, sarà match sponsor della sfida casalinga di Danesi e compagne, in programma sabato 30 ottobre, alle ore 20.30, contro la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano.

LE DICHIARAZIONI

Marco Aldeghi (responsabile Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM): “Siamo orgogliosi di essere al fianco di Vero Volley per l’ottava stagione consecutiva. Il nostro impegno testimonia non solo la vicinanza ai territori in cui siamo presenti, ma anche la condivisione di valori positivi quali lo spirito di squadra, la dedizione, la passione e in particolar modo l’attenzione ai giovani e alla loro formazione. La pallavolo è infatti uno sport in cui collaborazione e solidarietà rappresentano i cardini su cui si basa il gioco, che di conseguenza diventano fattori di integrazione e di crescita personale”.

Gianpaolo Martire (responsabile marketing Consorzio Vero Volley): "Il rinnovo della partnership tra il Consorzio Vero Volley e Banco BPM è sempre un momento di grande soddisfazione. Non solo stiamo parlando di un rapporto tra i più longevi nella nostra storia sportiva, che si rafforza dal 2014/15 con la presenza sulle prime squadre di serie A e il successivo title del libero femminile, ma soprattutto di una intesa che si gioca veramente a tutto campo. Infatti, oltre alla sponsorizzazione, negli anni abbiamo portato avanti iniziative di CSR come il supporto a Change the Game nella lotta alla pedofilia, le attività formative con il culmine della MAF Academy, i progetti congiunti con il Milan Femminile o la creazione di contenuti con le nostre atlete come nel caso della scorsa campagna di advertising della banca. Continuando con le proposte di fan engagement fisiche e social, piuttosto che i B2B più innovativi come il Feel the Game o il Breakfast with the Coaches. Anche per quest’ anno le sorprese non mancheranno e un filone che vorremo percorrere insieme, oltre a quello sociale, sicuramente sarà quello del rispetto dell’ ambiente, tema sul quale c’è un interesse importante di Banco BPM e come Vero Volley siamo fortemente impegnati, oltre che direttamente in Arena anche in un progetto specifico dedicato al settore giovanile".Se