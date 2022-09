Volley A3, al via la campagna abbonamento della Gamma Chimica Burgherio

Parte la campagna abbonamenti 2022/2023 della Gamma Chimica Brugherio. Per la loro quarta stagione da protagonisti del campionato serie A3, i Diavoli Rosa scelgono la strada del futuro, puntando sempre più, con ancora più convinzione, sui propri giovani.

“RiparTIAMO Diavoli” è il claim della campagna abbonamenti 2022/23 dei Diavoli Rosa. "Ripartiamo dai nostri atleti, una fucina di giovani e giovanissimi talenti che hanno scandito le pagine più belle della storia dei Diavoli Rosa negli ultimi anni. Chi ha vinto 5 scudetti, chi ha vissuto sulla propria pelle le emozioni della promozione in Serie A e chi ha gioito della splendida cavalcata dei playoff promozione in A2. A loro affidiamo un presente ricco di ambizione, una nuova avventura che ha come destinazione un futuro che ci auguriamo essere brillante ed entusiasmante, per loro, per noi, per i nostri tifosi" arriva dalla società.

L'abbonamento intero per tutte e 13 le partite è di 50 euro, ridotto under 18, over 65 e tesserati Fipav 30 euro. La sottoscrizione dell’abbonamento potrà avvenire: presentandosi, da lunedì 26 settembre fino al 30 ottobre, alla segreteria Parini nei giorni di lunedì e martedì dalle 18.30 alle 20; al palazzetto Paolo VI, domenica 2 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 in occasione dell’allenamento congiunto Gamma Chimica Brugherio- WiMORE Parma; via e-mail, scrivendo a biglietteria@diavolirosa.com ed indicando i propri dati anagrafici; il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico oppure presentandosi in segreteria nei giorni sopra indicati

Per i non abbonati l’accesso al palazzetto sarà consentito acquistando il singolo biglietto al costo di 8 euro intero, 5 euro ridotto (Under 18, over 65, tesserati Fipav). I bambini sotto i 6 anni di età ed i portatori di handicap entrano gratis durante tutta la stagione.