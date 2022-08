Volley A3, la Gamma Chimica Brugherio dà i numeri... di maglia

La Gamma Chimica Brugherio, pronta per un nuovo campionato in serie A3, dà i numeri... di maglia. I gocatori hanno scelto i propri numeri e Andrea Innocenzi e Alessandro Frattini, centrali, mantengono rispettivamente il 10 e l'11; 7 per il neo arrivato Pardo Mati, sempre centrale.

Tante le novità nel reparto schiacciatori che scenderanno così in campo. Markuss Cielavs, il posto 4 arrivato dalla Lettonia, vivrà la sua prima esperienza nel campionato italiano indossando il numero 6 mentre le giovani guardie Ichino e Carpita portano in prima squadra il numero di maglia che li ha accompagnati nel percorso giovanile. A Tommaso Ichino il numero 4 per Daniele Carpita il 12. Confermato invece a Gabriele Chiloiro, secondo anno di serie A3 tra le fila della Gamma Chimica Brugherio, il numero 18. Sfiderà poi ogni scaramanzia Luca Consonni che cha scelto di indossare il numero 17. Anche il libero Andrea Marini ha fatto la sua scelta: lo vedremo in campo col numero 5.

Capitolo palleggiatori: lo abbiamo lasciato che qui ai Diavoli indossava il numero 9 e lo ritroviamo invece col numero 3. Sarà questo il numero di maglia scelto dal palleggiatore Jacopo Biffi, numero col quale ha conquistato la sua seconda promozione in Serie A. Sulla scia dei compagni, anche il palleggiatore 2005 Giacomo Selleri porta in eredità dalle giovanili alla prima squadra il numero 2 col quale ha conquistato i due scudetti under 17 e under 20 nella passata stagione.