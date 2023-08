Volley A3, lo staff tecnico al completo di Brugherio

Tra novità e conferme la Gamma Chimica Brugherio è pronta per la stagione 2023/2024, la numero cinque nel campionato Serie A3 Credem Banca della Lega Pallavolo Serie A.

Dopo le tante novità annunciate sulla panchina della Gamma Chimica Brugherio con coach Davide Delmati alla guida del team, affiancato da Massimo Piazza nelle vesti di secondo allenatore e l’approdo nello staff anche di Alessandro Frattini, nuovo Team Manager della Serie A3, il resto dello staff vede invece la conferma in blocco di tutti i suoi componenti. Indiscusso il ruolo di scoutman, dietro i numeri e le statistiche dei rosanero ci sarà ancora lui, Marco Donnarumma. Un’altra conferma arriva sul fronte della preparazione atletica; dopo il suo primo anno nello staff rosanero, è pronto a fare il “bis” il preparatore atletico Andre DelVecchio a cui si affiancheranno l’osteopata Alessio Genovese, e Mirko Vimercati, Osteopata-massaggiatore, al suo settimo anno in società. Completa il team tecnico a disposizione di coach Delmati l’assistente allenatore Matteo De Berardinis.

Tutto è pronto per dare il via alla stagione 2023/24 dei Diavoli Rosa. Per giocatori e staff della Gamma Chimica Brugherio il ritorno in palestra sarà lunedì 28 agosto, con la prima seduta d’allenamento.