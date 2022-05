Volley A1, fine dei giochi: Conegliano espugna l'Arena al tie break e conquista lo scudetto

Le speranze si sono chiuse definitivamente sul muro di Folie. La Vero Volley Monza ha disputato una gara 4 coraggiosa, riuscendo a più riprese ad annullare lo svantaggio, ma fine si è dovuta arrendere ad una Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano desiderosa di chiudere subito il discorso ed evitare la coda della "bella". Il 3-2, giunto al termine di una vera maratona (20-25, 25-23, 21-25, 25-21, 8-15), significa per le pantere venete il quinto scudetto della propria storia, il quarto consecutivo. Le rosablù dal canto loro non devono rimproverarsi nulla avendo giocato per larghi tratti alla pari con il più quotato avversario e avendo mostrato una crescita costante in tutto l'arco della stagione. Il futuro di questa squadra pertanto non può che essere roseo.