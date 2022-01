Martedì all'Arena per la Vero Volley Monza: in Brianza arriva Trento

La Vero Volley Monza torna subito in campo nella vivo Serie A1 femminile 2021-2022, ospitando la Delta Despar Trentino, all'Arena di Monza, nel recupero della 13a giornata di andata della stagione regolare. Domani, martedì 25 gennaio, alle ore 18.00 (diretta volleyballworld.tv), a 48 ore di distanza dalla vittoria contro Bergamo, le rosablù calcheranno nuovamente il taraflex di casa con l'obiettivo di centrare il dodicesimo successo della stagione, il sesto casalingo, il decimo

consecutivo in campionato.

Superate le bergamasche in rimonta ieri pomeriggio, Danesi e compagne vanno a caccia di un altro hurrà utile a dare continuità al momento positivo in Serie A1, dove l'ultimo stop è datato 30 ottobre 2021 contro Conegliano, in casa per 3-2. La prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley, al momento in vetta alla graduatoria proprio a pari punti con le venete e Scandicci, nonostante le prime abbiano una gara in meno e le seconde una gare in più rispetto alle monzesi, punta ad impreziosire ulteriormente il "magic moment" per arrivare ai prossimi tre, importanti confronti che la attendono col morale altissimo. Il trittico si apre con il match contro la Igor Gorgonzola Novara di sabato sera in Piemonte, alle ore 20.30, per proseguire con quello contro il VakifBank Istanbul, fissato il 3 febbraio, alle ore 19.30, all'Arena di Monza, fondamentale per assegnare il primo posto della Pool B della CEV Champions League, chiudendosi domenica 6 febbraio a Treviso, contro Conegliano. Servizio preciso e correlazione muro-difesa da applausi: queste le armi con cui Monza, seconda nei muri in campionato (158, prima Scandicci con 159) grazie anche alla sua capitana Danesi (prima in questo fondamentale nella Lega con 41 blocks), vuole provare a stoppare la squadra trentina.

La Delta Despar però non vuole arrivare in Brianza per fare da sparring partner. La sconfitta contro Firenze per 3-1 rimediata nel weekend, ha comunque dato segni positivi alla formazione di Bertini, tornata effettivamente al completo a metà gennaio nella sfida di Cuneo (sconfitta per 3-2). Per dare fastidio a Monza e provare a battere per la prima volta la Vero Volley, Trento proverà a replicare la bella prova fatta vedere contro Roma il 18 dicembre, ultimo sorriso di Nizetich e compagne.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – DELTA DESPAR TRENTINO

Palleggiatrici RASKIE, STOCCO

Centrali RUCLI, FURLAN, BERTI

Schiacciatrici PIANI, NIZETICH, RIVERO, MASON, BOTARELLI

Liberi MORO, QUILIGOTTI

Allenatore BERTINI

PRECEDENTI

1, in Serie A1 (1 successo Monza, 0 successi Trento)



LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Sonia Candi, a Trento dal 2013 al 2015 (B1/A2)

CURIOSITA’

Trento non ha mai battuto Monza, nè in A2 che in A1.

Su due precedenti giocati nella massima serie, Monza ha sempre battuto Trento per 3-0.

Le monzesi hanno conquistato contro le trentine, in finale Play Off promozione A2, l'accesso alla massima serie rosa nel 2015-2016.



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Quella contro Trento sarà una gara diversa rispetto a quella contro Bergamo. Hanno avuto problemi fisici e di Covid, fortunatamente per loro messi in archivio con il recupero di Piani come opposto e Rivero e Nizetich in banda. Possono contare su battitori di livello e noi dovremo essere bravi nella fase cambio palla. Mi aspetto maggiore ordine, cosa che ci è mancata in alcuni momenti domenica, consapevoli che in palio ci sono tre punti fondamentali. Trento se la lasci giocare diventa fastidiosa, quindi massima concentrazione e attenzione. Tante gare una dopo l'altra? Nell'anno del Covid sappiamo che la programmazione è variabile: bisogna essere elastici ed adattarsi alle situazioni".

VIVO SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

13a giornata di andata

Martedì 25 gennaio, ore 18.00 (diretta VWTV)

VERO VOLLEY MONZA - Delta Despar Trentino

Rinviata al 16 febbraio 2022

Il Bisonte Firenze - Savino Del Bene Scandicci

Rinviata al 24 marzo 2022

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri

Rinviata a data da destinarsi

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Volley Bergamo 1991

Unet E-Work Busto Arsizio - Bosca San Bernardo Cuneo

Bartoccini Fortinfissi Perugia - VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 34**; Savino Del Bene Scandicci 34; Vero Volley Monza 34*; Unet E-Work Busto Arsizio 32; Igor Gorgonzola Novara 31**; Reale Mutua Fenera Chieri 25**; Il Bisonte Firenze 20***; Bosca S.Bernardo Cuneo 19*; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 13; Acqua & Sapone Roma Volley Club 10*; Delta Despar Trentino 10*; Volley Bergamo 1991 9**; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9*; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 8**.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno