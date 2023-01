Serie A1 femminile, Vero Volley Milano di scena a Bergamo per il terzo turno di ritorno di Serie A1

Trasferta bergamasca per la Vero Volley Milano, che dopodomani, domenica 22 gennaio, alle ore 17.00 (diretta volleyballworld.tv), scende in campo al PalaIntred di Bergamo, contro la Volley Bergamo 1991, per la terza giornata di ritorno della Serie A1 femminile 2022-2023.

Non si è ancora spenta l'eco per l'esordio della squadra di Marco Gaspari all'Allianz Cloud di Milano, dove mercoledì sera, in un'ora e mezzo, ha superato le campionesse di Romania dell'Alba Blaj ed è tornata alla vittoria dopo due stop consecutivi (Le Cannet in Francia e Casalmaggiore in casa). Oltre a tre punti preziosi utili a consolidare la prima posizione della Pool B della CEV Champions League, le rosa hanno ritrovato una grande dose di fiducia ed entusiasmo, figlia di una performance super condita da un servizio efficace, un muro da favola (Stevanovic e Rettke sugli scudi), una difesa puntuale, una ricezione solida (merito di Sylla, Larson e Negretti) e un attacco scintillante, guidato dall'MVP di serata Jordan Thompson. Gennaio intanto continuerà ad essere un mese pieno di impegni per Orro e compagne, che dopo Bergamo affronteranno nell'ordine Casalmaggiore in Coppa Italia Frecciarossa (mercoledì alle ore 20.30 all'Arena, nella gara secca dei Quarti di Finale che vale un posto alla Final Four dell'Unipol Arena di Casalecchio del 28 e 29 gennaio) ed il Prometey Dnipro in Repubblica Ceca il 31 per la penultima gara del raggruppamento della massima competizione continentale per Club.

L'AVVERSARIA | VOLLEY BERGAMO 1991

Volley Bergamo 1991 è settima in classifica con 21 punti grazie a 6 gare vinte e 9 perse. In casa ha totalizzato 13 punti grazie a 4 vittorie e tre sconfitte. Viene da quattro sconfitte consecutive: 1-3 con Scandicci, 3-0 a Casalmaggiore, 0-3 da Conegliano e 3-2 a Firenze; l'ultima vittoria il 10 dicembre a Chieri 1-3. Bergamo in estate ha confermato il tecnico Stefano Micoli e sei giocatrici: Butigan, Cicola, Turlà, May, Lanier e Cagnin. Sono arrivate la brasiliana Lorrayna Da Silva da Baueri (Bra), Laura Bovo da Talmasson, Laura Partenio dal Venelles (Fra), Giada Cecchetto da Vallefoglia, Federica Stufi da Cuneo e Giulia Gennari da Conegliano. Nell'ultima gara a Firenze Micoli ha schierato la diagonale Gennari-Da Silva (dal secondo set Frosini), le centrali Butigan-Stufi, le sciacciatrici Lanier-May con Cecchetto libero, inserendo nel corso della gara tutto l'organico.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Camera

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – VOLLEY BERGAMO 1991

Palleggiatrici: Turlà, Gennari

Centrali: Bovo, Butigan, Stufi

Schiacciatrici: Partenio, Da Silva, May, Frosini, Lanier, Cagnin

Liberi: Cecchetto, Cicola

Allenatore: Stefano Micoli

PRECEDENTI

3, tutti in Serie A1 e vinti da Milano

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Milano - Volley Bergamo 1991 3-0 (25-22, 25-22, 25-21) - 3a giornata di andata Serie A1 femminile - 30 ottobre 2022, Arena di Monza

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Nessuna

PER BERGAMO

Laura Partenio nel 2018-19

CURIOSITA’

Giulia Gennari e Sofia Turlà, palleggiatrici di Bergamo, hanno giocato con la maglia della Vero Volley nel torneo estivo di Sand Volley 4X4 organizzato dalla Lega Volley Femminile: il Lega Volley Summer Tour. Quest’ultima ha anche vinto due titoli questa estate: la Coppa Italia andata in scena a Riccione e lo Scudetto a San Benedetto del Tronto.

Raphaela Folie e Myriam Sylla hanno un passato a Bergamo, quando però era una società differente: la prima ha giocato alla Foppapedretti nel 2013-2014, la seconda dal 2013 al 2018.

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Magdalena Stysiak 9 ai 200 punti, Jovana Stevanovic 11 ai 100 punti (Milano); Bozan Butigan 1 a 50 muri (Bergamo).

In Regular Season: Letizia Camera 1 a 250 gare giocate (Milano); Jovana Stevanovic 18 ai 2200 punti, Edina Begic 2 punti a 800 (Milano); Khalia Lanier 25 ai 1000 punti (Bergamo); Magdalena Stysiak 2 ai 100 muri (Milano), Bozana Butigan 3 ai 120 muri (Bergamo).

In tutto il campionato compresi i playoff: Raphaela Folie 11 ai 2000 punti, Sonia Candi 11 ai 900 punti, Jordan Lardon 8 ai 200 punti (Milano); Alessia Orro 4 ai 130 ace (Milano); Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano), Federica Stufi 3 ai 500 muri, Laura Partenio 2 ai 100 muri.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): “Dopo un periodo difficile è fondamentale partire dalla positività dell’ultimo incontro di Champions League. Bergamo ha dato filo da torcere a tante squadre quest’anno, quindi bisogna approcciare il confronto con tanta freschezza e lucidità. Puntiamo a riprendere il cammino in campionato per non perdere altri punti preziosi in chiave Play Off e per farlo siamo consapevoli di dover essere aggressivi. Contro Alba Blaj lo siamo stati, soprattutto nel muro-difesa: dobbiamo ripartire da lì”.

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

3a giornata di ritorno (tutti i match in diretta su volleyballworld.tv)

Sabato 21 gennaio ore 20.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Sabato 21 gennaio ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 21 gennaio ore 20.30 (diretta Rai Sport)

E-Work Busto Arsizio – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Domenica 22 gennaio ore 17.00

Volley Bergamo 1991 – VERO VOLLEY MILANO

Cbf Balducci Hr Macerata – Reale Mutua Fenera Chieri

Trasportipesanti Casalmaggiore – Cuneo Granda S.Bernardo

Domenica 22 gennaio ore 19.30 (diretta Sky Sport)

Wash4green Pinerolo – Il Bisonte Firenze

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 38 (13 – 1); Savino Del Bene Scandicci 35 (11 – 3); Vero Volley Milano 34 (12 – 2); Igor Gorgonzola Novara 31 (11 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (10 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 23 (7 – 7); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 8); E-Work Busto Arsizio 18 (6 – 8); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17 (6 – 8); Cuneo Granda S.Bernardo 16 (6 – 8); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 10); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 12); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 12); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 12).