Finale Scudetto, la Vero Volley Milano sfida Conegliano all'Arena in Gara 2

Notte tutta da vivere per la Vero Volley Milano, che domani, martedì 9 maggio, alle ore 20.45 (diretta Rai Sport + HD, Sky Sport e volleyballworld.tv), è pronta a scendere in campo davanti al pubblico di casa dell'Arena, contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, per Gara 2 della Finale Scudetto della Serie A1 femminile 22/23. Si gioca al meglio delle cinque partite e Milano, dopo la straordinaria performance espressa sabato sera in Gara 1, persa al termine di un tie-break equilibrato, punta a pareggiare la Serie per giocarsi sicuramente un altro match (Gara 4) di fronte ai propri beniamini.

Se qualcuno auspicava ad uno spettacolo da applausi nell'atto più importante della stagione, nel primo confronto della Serie che mette in palio il tricolore è stato accontentato. Orro e compagne hanno espresso una pallavolo frizzante, determinata: un mix di grinta (difese da applausi per le lombarde, con Sylla, Orro, Larson, Begic e Parrocchiale da urlo) e qualità che gli ha permesso di vincere il primo set (gestito con autorità fino alla metà e poi chiuso positivamente nonostante la rimonta subita dalle pantere) ed il terzo, con una straripante Jordan Thompson (vera protagonista della sfida e autrice di 36 punti). Alle lombarde è mancato però il guizzo decisivo, soprattutto nel tie-break, dove Conegliano ha fatto valere esperienza e maggiore freschezza (le venete, rispetto alle milanesi, hanno giocato due gare in meno tra Quarti di Finale e Semifinale), con i devastanti turni in battuta di Squarcini e Lubian (MVP) a fare la differenza.

L'AVVERSARIA | PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Conegliano ha chiuso al primo posto in classifica con 72 punti grazie a 25 vittorie e una sola sconfitta (contro Scandicci, 0-3, il 4 dicembre, alla decima giornata). Da quella partita ha sempre vinto sia in Campionato, che Coppa Italia e nel Mondiale per Club, mentre in Champions League dopo aver chiuso imbattuto il girone, ha subito il 3-0 dal Fenerbahce Istanbul, che l'ha eliminata dal torneo. Il bilancio stagionale quindi è di 45 gare vinte e solo due perse (29 set subiti). Quest'anno la squadra veneta ha già vinto Supercoppa (vs Novara), Mondiale (vs VakifBank Istanbul) e Coppa Italia (proprio vs Milano) portando il suo palmares a quota 19: 5 scudetti, 5 Coppe Italia, 6 supercoppe, 1 Champions e 2 Mondiali. Nell'ultima gara vinta 3-2 con Milano, Santarelli ha schierato al palleggio Wolosz e in diagonale Haak, le centrali Lubian e Fahr, le schiacciatrici Cook e Plummer e il libero De Gennaro, optando in quasi tutti i set di Squarcini al servizio, Gennari in seconda linea e De Kruijf al centro.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Allard

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Palleggiatrici: Carraro, Wolosz

Centrali: Squarcini, De Kruijf, Lubian, Fahr

Schiacciatrici: Plummer, Robinson, Gennari, Samedy, Gray, Haak

Liberi: De Gennaro, Pericati

Allenatore: Daniele Santarelli

PRECEDENTI

TOTALI, 25 in regular season 13-2 per Conegliano, nei Play Off Scudetto 7-1 per Conegliano, in Coppa Italia 4-0 per Conegliano, per un totale di 22 vittorie Conegliano e 3 Milano.

STAGIONALI, 4 (2 in campionato, 1 in Finale di Coppa Italia e 1 nei Play Off) tutti vinti da Conegliano

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Prosecco Doc Imoco Conegliano - Vero Volley Milano 3-2 - Gara 1 Finale Scudetto Serie A1 2022/2023 - 6 maggio 2023 - Palaverde di Villorba

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Raphaela Folie, a Conegliano dal 2016-22

Myriam Sylla, a Conegliano dal 2018-22

Marco Gaspari, a Conegliano dal 2011-14

PER CONEGLIANO

Alessia Gennari, a Milano nel 2021-22

Federica Squarcini, a Milano dal 2019-21

Kathryn Plummer, a Milano nel 2019-20

CURIOSITA’

- Due delle tre vittorie di Milano sono state al Palaverde di Villorba.

- Ci sono tre atlete che nella finale dello scorso anno avevano la casacca diversa: Raphaela Folie, Myriam Sylla da una parte Alessia Gennari dall'altra.

- Federica Squarcini ha vinto con la maglia di Milano un CEV Cup nel 2021.

- In campo in questa Serie ci saranno 241 titoli con i club italiani e nelle coppe europee e medaglie con le rispettive nazionali:

30 Scudetti (18C, 12M), 40 Coppe Italia (28C, 12M) e 45 Supercoppe (30C, 15M)

11 Champions League (5C, 6M), 9 Coppe Cev (2C, 7M), 2 Challenge (1C, 1M) e 23 Mondiali (17C, 6M)

3 Ori (1C, 2M), 2 argenti (2M) e 2 Bronzi (1C, 1M) alle Olimpiadi

5 Ori (1C, 4M), 5 argenti (3C, 2M) e 6 Bronzi (3C, 3M) ai Mondiali

2 Ori (1C, 1M), 2 argenti (2M) e 2 bronzi (1C e 1M) alla Coppa del Mondo

1 argento (1M) e 1 bronzo (1M) alla Grand Champions Cup

18 ori (7C, 11M), 9 argenti (2C, 7M) e 4 bronzi (2C, 2M) alla VNL (ex GP)

7 ori (3C, 4M), 3 argenti (3C) e 9 bronzi (4C, 5M) agli Europei

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23: Magdalena Stysiak 5 ai 350 punti, Anna Davyskiba 2 ai 200 punti (Milano), Federica Squarcini 4 ai 150 punti (Conegliano).

In tutti i campionati compresi i Play Off: Magdalena Stysiak 2 ai 1400 punti (Milano); Alexa Gray 4 ai 1300 punti, Sarah Fahr 9 ai 700 punti, Joanna Wolosz 7 ai 500 punti (Conegliano); Magdalena Stysiak 2 ai 100 ace, Hanna Davyskiba 3 ai 50 ace (Milano), Marina Lubian 4 ai 100 ace (Conegliano); Edina Begic 1 ai 100 muri (Milano).

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Dobbiamo approfittare delle opportunità che ci capiteranno durante la gara. Abbiamo fatto una Gara 1 intensa dall'inizio alla fine, avendo occasioni anche per crearci un vantaggio. In Gara 2 servirà maggiore attenzione sulle situazioni che ci capiteranno. Non dobbiamo avere rimpianti per aver perso al tie-break, ma maggiore focus nei momenti che contano. Il muro-difesa ha funzionato: siamo stati attenti, abbiamo toccato tanto mettendo in difficoltà i loro esterni. Crescere sulla fase cambio palla e allontanare, ancora una volta, Wolosz da rete, oltre a sfruttare le occasioni che Conegliano ci potrà dare, facendo bene le nostre cose, devono essere gli obiettivi per provare a pareggiare la Serie".

FINALE SCUDETTO (tutte le gare in diretta volleyballworld.tv, Rai Sport + HD, Sky Sport)

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

IL PROGRAMMA

GARA 1

Sabato 6 maggio ore 20.45 (GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – VERO VOLLEY MILANO 3-2

GARA 2

Martedì 9 maggio ore 20.45

VERO VOLLEY MILANO – Prosecco Doc Imoco Conegliano

GARA 3

Giovedì 11 maggio (se 2-0: ore 18.00) – (se 1-1: ore 20.45)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – VERO VOLLEY MILANO

EV. GARA 4

Sabato 13 maggio ore 21.25

VERO VOLLEY MILANO – Prosecco Doc Imoco Conegliano

EV. GARA 5

Lunedì 15 maggio ore 20.45

Prosecco Doc Imoco Conegliano – VERO VOLLEY MILANO