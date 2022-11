Serie A1 femminile, la Vero Volley non contiene Conegliano, le pantere spezzano l'imbattibilità di Milano

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano 3-1 (25-14, 25-23, 20-25, 25-16)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Lubian 4, Wolosz 1, Plummer 15, Squarcini 3, Haak 28, Robinson 4; De Gennaro (L). De Kruijf 9, Gennari 5, Pericati. Ne. Carraro, Gray, Furlan, Bardaro (L). All. Santarelli

Vero Volley Milano: Sylla 3, Stevanovic 6, Orro 2, Stysiak 2, Folie 11, Thompson 15; Parrocchiale (L). Davyskiba 9, Begic, Camera, Negretti (L), Candi. Non entrate: Martin, Rettke. All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Saltalippi Luca, Piana Rossella

Spettatori: 5344

Durata set: 24′, 31′, 32′, 32′. Tot. 2h10′

Prosecco Doc Imoco Conegliano: battute vincenti 3, battute sbagliate 16, muri 4, errori 30, attacco 42%

Vero Volley Milano: battute vincenti 2, battute sbagliate 9, muri 10, errori 26, attacco 26%

MVP: Haak (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Impianto: Palaverde di Villorba

VILLORBA (TV), 20 NOVEMBRE 2022 – La Vero Volley Milano conosce l’amaro sapore della sconfitta per la prima volta in questa stagione. Dopo sette centri consecutivi, ad interrompere il filotto di vittorie delle lombarde è la stessa squadra che le aveva svegliate dal sogno Scudetto la passata stagione: la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Al Palaverde di Villorba, nell’ottava giornata di andata della stagione regolare della Serie A1, sono le venete ad imporre il loro ritmo fin dall’inizio del match, portandosi a casa tre punti importanti e la nona vittoria consecutiva (è compreso anche l’anticipo già giocato e vinto contro Novara). La sfida alterna fasi di volley spettacolo ad altre condite da qualche errore di troppo, con le milanesi incapaci di dare continuità al loro servizio e soprattutto al loro attacco per impensierire con efficacia la difesa straordinaria delle venete, guidata dalla “solita” De Gennaro. E’ così che la squadra di Santarelli, contrattaccando bene con Plummer e Haak (MVP del match) e servendo con precisione (ottimi i turni di Wolosz e Squarcini), si porta avanti 2-0 nel conteggio dei set. Nel terzo parziale si rivedono invece le milanesi: Gaspari conferma Davyskiba per una opaca Stysiak e alterna Parrocchiale e Negretti tra ricezione e difesa. La solidità della correlazione muro-difesa cresce (10 muri finali di squadra, 2 per Orro, Folie, Davyskiba e Stevanovic), Folie diventa super dal centro e Thompson inizia a farsi sentire in attacco. Le lombarde, con le difese di una super Sylla, conquistano il terzo set ma non riescono a confermarsi in un quarto praticamente sempre in mano alle venete. Con l’ingresso di Gennari e quello di De Kruij, le padrone di casa trovano equilibrio e, dopo aver costruito un buon vantaggio nell’avvio (8-3, 16-11), sprintano verso il successo. Per Milano l’occasione di riscatto non è distante: domenica all’Arena arriva Chieri per la nona giornata di andata.

LE DICHIARAZIONI

Myriam Sylla (Vero Volley Milano): “Stasera non è andata come volevamo. Sicuramente per giocare contro Conegliano questo non è l’approccio giusto. Sia nei primi due set che nel quarto non siamo scese in campo come dovevamo. A noi è mancato qualcosa, loro sono partite forte ed hanno fatto le cose che sanno fare alla grande. Se si lascia giocare Conegliano poi diventa difficile recuperare. Il Palaverde? E’ stato bello e interessante tornare qui, dove ho grandi ricordi e anche oggi, da avversaria, ho ricevuto una accoglienza fantastica”.

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari schiera Orro in regia, Thompson opposto, Stevanovic e Folie al centro, Stysiak e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero. Santarelli sceglie Wolosz-Haak, Squarcini e Lubian centrali, Plummer e Robinson bande e Parrocchiale libero. Break Conegliano con il turno in battuta di Wolosz, ben finalizzato da una scatenata Plummer per il 5-1 delle padrone di casa. Dopo il time-out di Gaspari arriva un’altra giocata di Plummer, con Davyskiba che prende il posto di Stysiak per rinforzare la ricezione e Milano che accorcia 6-3 (Folie e Davyskiba). Conegliano è devastante, con Plummer che continua a fare male alle lombarde e Gaspari ferma il gioco sul 10-3 per le venete. Ancora lampo centrale Folie a tentare di scuotere la Vero Volley, nuovamente incapace di contenere gli attacchi delle venete (12-4, Haak). Il turno al servizio di Squarcini agevola le accelerazioni di Haak (due consecutive intervallate dall’errore di Thompson), 16-4. Un filotto di tre punti di Milano, guidato dal turno in battuta di Folie (anche un ace per lei), 16-7, sembra risvegliare le milanesi, brava a tenere il passo delle avversarie con Davyskiba, 19-10. Il vantaggio accumulato dalla Prosecco Doc diventa però irraggiungibile quando Plummer e Haak segnano il 22-11. L’ace di Plummer dopo il lampo centrale di Squarcini ed il mani e fuori di Robinson valgono infatti il 25-14 Conegliano.

SECONDO SET

Davyskiba confermata per Stysiak unica novità rispetto alle dodici di inizio gara. Break Vero Volley con Thompson ed il muro di Orro su Robinson, 2-0. Super Davyskiba a muro e Folie dal centro per il 6-3 Milano, capace di allungare con carattere grazie al muro di Sylla su Lubian, 7-3. L’ace di Folie allontana le lombarde, ma quando la squadra di Gaspari non chiude subito lo scambio Conegliano si affida ad Haak per mettere palla a terra (10-6). L’errore in battuta di Stevanovic, seguito dal mani e fuori di Robinson e l’errore di Thompson, vale la parità (12-12) e Gaspari chiama time-out. Sorpasso Conegliano grazie all’errore di Folie e all’astuzia di Lubian (parziale di 5-0), 14-12, ma l’errore di Haak dai nove metri tiene a meno uno Milano. Dentro Begic per Davyskiba, ma Haak continua a fare male (17-15), poi invasione di Conegliano e ancora meno uno per le rosa, 17-16. Muro di Stevanovic su Robinson per il meno uno della squadra milanese, cui segue il mani e fuori di Haak che vale il 20-18 Prosecco Doc. Haak consolida il più due delle sue (21-19), Folie le risponde, poi diagonale di Plummer e ancora primo tempo di una fantastica Folie (22-21). Plummer per il 24-22 Conegliano, poi mani e fuori di Thompson ed errore di Stysiak che vale il 25-23 della squadra veneta.

TERZO SET

Stesse dodici di inizio secondo set. Break Conegliano con Haak, 3-1, prontamente recuperato dalle milanesi con due giocate di Stevanovic, 3-3. Break Vero Volley con Davyskiba (6-4) ma Conegliano, con il turno in battuta di Squarcini (anche un ace), firma il controsorpasso, 7-6. Punto a punto fino all’8-8, poi un errore a testa di Plummer e Lubian ed il muro di Davyskiba su Haak regalano il vantaggio a Milano, 11-8. Dentro Gennari per Robinson e De Kruijf per Lubian, con Davyskiba che continua a martellare da posto quattro (13-8), costringendo Santarelli al time-out. Mini break Conegliano con Gennari dai nove metri, 13-10, ma la palla out di Plummer e la diagonale di Thompson consolidano la fuga Vero Volley, 15-11. Giocata fortunosa di Folie dopo l’errore di Plummer, poi errore di Squarcini e Milano allunga 18-11. Muro di Thompson su Plummer (19-12), poi però c’è un filotto di tre punti delle venete con il pallonetto vincente di Gennari e l’errore di Sylla: 19-15 e Gaspari chiama time-out. Mani e fuori di Thompson (20-15), poi muro di Davyskiba su Gennari ed è 21-15 Vero Volley. Dentro Camera e Stysiak per Orro e Thompson, con Squarcini che va a murare Stysiak e Davyskiba che spara out (21-17). Rientrano Orro-Thompson, Gennari non sbaglia ed è meno tre, 21-18. Finale tutto delle lombarde, che difendono il vantaggio accumulato e chiudono il parziale, 25-20.

QUARTO SET

Gennari e De Kruijf confermate in campo per Conegliano, Milano schiera le sei del set precedente. Il turno in battuta di Haak costringe Milano a diversi errori, poi arriva il muro di De Kruijf su Folie per il 4-0 Prosecco Doc e Gaspari chiama time-out. Thompson in pipe tenta di dare una scossa alle sue dopo la fuga delle venete nella metà (8-4), poi lampo di Davyskiba dopo il fallo di Haak (9-6). Plummer pennella all’angolino per il 12-7 delle sue e Gaspari inserisce Begic per Davyskiba e Stysiak per Sylla, 13-7 Prosecco Doc. Thompson tiene agganciata la Vero Volley, ma Conegliano sempre avanti con Plummer, 15-10. Ancora Haak a bersaglio, con Milano che non riesce più ad incidere in fase offensiva, complici le attente e generose difese di De Gennaro, 18-11. Gennari non sbaglia, milanesi che tentano di accorciare con Davyskiba, ma Haak passa sopra il muro per il 21-14 Prosecco Doc. Finale tutto delle pantere, lucide nello sfruttare il vantaggio e chiudere il set, 25-16, e la gara 3-1.