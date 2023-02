Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano torna da Urbino con tre punti preziosi

Megabox Ondulati Savio Vallefoglia - Vero Volley Milano 1-3 (25-20, 15-25, 21-25, 22-25)

Megabox Ondulati Savio Vallefoglia: Aleksic 8, Hancock 4, Kosheleva 10, Mancini 5, Drews 23, D'odorico 9, Sirressi (L), Papa 1, Barbero, Piani, Laza'ro Castellanos. Non entrate: Renzi (L), Furlan, Berti. All. Mafrici.

Vero Volley Milano: Orro 5, Larson 11, Folie 10, Thompson 23, Sylla 4, Stevanovic 12, Parrocchiale (L), Davyskiba 5, Rettke 1, Candi. Non entrate: Negretti (L), Mancastroppa, Begic, Stysiak. All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Gianfranco Piperata, Fabrizio Saltalippi

Spettatori: 763

Durata set: 26', 26', 26', 29'. Tot 1h59'

Megabox Ondulati Savio Vallefoglia: battute vincenti 2, battute sbagliate 12, muri 10, errori 24, attacco 34%

Vero Volley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 11, muri 10, errori 23, attacco 39%

MVP: Alessia Orro (Vero Volley Milano)

Impianto: Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli

URBINO, 19 FEBBRAIO 2023 – Sono tre punti d'oro quelli che la Vero Volley Milano strappa ad Urbino, nella sesta giornata di ritorno della Serie A1 femminile 22/23 contro le padrone di casa della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La formazione di Marco Gaspari fa festa al Pala Carneroli in rimonta, aggiudicandosi un match piacevole per i contenuti tecnici condito da qualche momento di alti e bassi. Con le due palleggiatrici a contare prevalentemente sulle loro opposte, la sfida scivola via nei primi due parziali: il primo vinto dalle padrone di casa ed il secondo da una Milano cinica e determinata. Thompson e Drews, che hanno chiuso entrambe con 23 punti e il 47% in attacco, continuano a rispondersi anche nel terzo parziale, dove le marchigiane volano sul 20-15 con D'Odorico a fare male sia a muro che in attacco alle lombarde. E' un velenoso turno al servizio di Orro, però, a capovolgere l'inerzia di un parziale che sembrava deciso (dal 20-15 al 21-25 per le milanesi) e di conseguenza del match, che la Vero Volley si porta a casa continuando la sua corsa verso la vetta. Domenica prossima le rosa sono attese dalla sfida in vetta con Scandicci: in palio c'è il secondo posto in graduatoria.

LE DICHIARAZIONI

Alessia Orro (Vero Volley Milano): “Nel terzo set sono andata al servizio sapendo che eravamo in un momento difficile per la squadra. Sapevo che dovevo dare qualcosa di più, forzare per mettere in difficoltà le avversarie: alla fine è andata bene. Brave le mie compagne che nel fondamentale muro-difesa hanno fatto grandi cose. Siamo state capaci di chiudere il set a nostro favore e tirarci fuori da un momento non semplice. Ora ci godiamo questa vittoria e poi ci prepariamo al massimo per il match casalingo contro Scandicci".

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari schiera in avvio Orro in regia e Thompson opposta, Stevanovic e Folie al centro, Sylla e Larson schiacciatrici, Parrocchiale libero. Andrea Mafrici risponde con Hancock al palleggio e Drews opposta, Aleksic e Mancini centrali, Kosheleva e D’Odorico di banda, Sirressi libero. Muro di Drews (2-0), Stevanovic pareggia (4-4) sempre a muro, ace di Drews ed errore di Sylla (7-4), doppio contrattacco di Larson per la parità sul 7, Drews (10-8) e muro di D’Odorico, 14-11 e Gaspari chiede timeout. Quattro tocchi per Milano (15-11), contrattacco di Thompson (15-13), dentro Davyskiba per il servizio, Orro di prima intenzione (16-15), contrattacco di Drews, 20-17 e Milano ferma il gioco. Dentro Candi per il servizio e muro di Sylla, 21-20 e Mafrici chiama il timeout. Errori di Sylla, Larson e ancora Sylla per il 25-20

SECONDO SET

Gaspari inserisce Davyskiba per Sylla e ruota la formazione, che commette due errori in attacco (3-1), ace di Thompson (3-3), errore di D’Odorico, invasione Vallefoglia, fast di Stevanovic, contrattacco di Larson (4-8) dentro Papa, seconda linea di Thompson, 5-10 e timeout richiesto da Vallefoglia. Si torna in campo con un muro di Larson e Orro di prima intenzione (5-12) dentro Lazaro Castellanos per il giro dietro e Piani, primo tempo di Stevanovic, 8-16 e Mafrici ferma il gioco. Errore di Kosheleva e contrattacco di Thompson (8-18), fast di Stevanovic (9-20), contrattacco di Papa (11-20), ace di Stevanovic (12-23), errore di Larson (14-23) e Thompson chiude il parziale sul 15-25.

TERZO SET

Muro di Davyskiba (0-1), ace di Kosheleva (3-2), muro di Davyskiba ed errore di D’Odorico (3-5), ace di Drews (6-6), errore Folie (9-8), muro di Davyskiba (9-10), contrattacco di Kosheleva e muro di Mancini, 12-10 e Gaspari chiede tempo. Si riprende con due contrattacchi di Drews (14-10), dentro Sylla, muro di D’Odorico, 16-11 e ancora timeout per Milano. Dentro Papa per la ricezione, muro di Larson (17-14), seconda linea di Drews (19-14), contrattacco di Larson e muro di Folie (20-18), Vallefoglia ferma il gioco. Il gioco riprende con un muro di Folie ed errore di Drews, 20 pari e Mafrici chiama tempo. Ace di Orro e contrattacco di Thompson (20-22), dentro Barbero, ancora l’opposta statunitense e Larson (20-24), e Thompson chiude sul 21-25.

QUARTO SET

Gaspari confermata Sylla e ruota la formazione, fast di Folie (0-2), Aleksic e Drews (4-3), muro di Thompson, errore D’Odorico e ace di Larson (4-7), muro di Laksic (7-8), muro di Sylla (7-10), seconda linea di Thompson, 8-12 e timeout Vallefoglia. Si torna in campo con un contrattacco di Larson (8-13), muro di D’Odorico e contrattacco di Drews, 12-14 e Gaspari ferma il gioco. Sul 14-17 dentro Rattke che mette a segno l’ace del 14-18 e Mafrici chiama tempo. Sul 16-20 dentro Davyskiba, contrattacco Kosheleva, 18-20 e timeout per Milano. Dentro Barbero per la seconda linea, un errore del Vallefoglia e la gara si chiude 22-25.