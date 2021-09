Vero Volley Monza, brutto stop al Memorial Mimmo Fusco contro Casalmaggiore

Vero Volley Monza – VBC èpiù Casalmaggiore 0-3 (18-25, 20-25, 25-27)

Vero Volley Monza: Lazovic 9, Danesi 6, Van Hecke 10, Gennari 4, Candi 5, Boldini 1; Parrocchiale (L). Stysiak 5, Bole, Stiaffini, Davyskiba 9, Moretto 2. Ne. Orro, Mihajlovic, Zakchaiou, Negretti (L). All. Gaspari

VBC èpiù Casalmaggiore: Shcerban 13, Guidi 2, Zhidkova 14, Braga 15, Zambelli 3, Bechis; Carocci (L). Ferrara, Mangani, Malual. Ne. White, Di Maulo. All. Volpini

Durata set: 25′, 31′, 36’; tot: 1h32′

NOTE

Vero Volley Monza: battute vincenti 1, battute sbagliate 11, muri 11, errori 24, attacco 28%

VBC èpiù Casalmaggiore: battute vincenti 4, battute sbagliate 6, muri 4, errori 12, attacco 34%

Impianto: E-Work Arena di Busto Arsizio

BUSTO ARSIZIO (VA), 29 SETTEMBRE 2021 – Una Vero Volley Monza con tante assenze viene fermata dalla pari categoria VBC èpiù Casalmaggiore nella semifinale del Trofeo Mimmo Fusco 2021. Alla E-Work Arena di Busto Arsizio le monzesi, senza Orro, Mihajlovic e Zakchaiou, e con le giovani Stiaffini e Bole al seguito della prima squadra, soffrono l'ottimo approccio al match delle casalasche, lucide dai nove metri ed in fase offensiva e brave a sprintare bene nelle fasi centrali del primo e secondo set. La squadra di Volpini è tempestiva in difesa e nel contrattacco, con le monzesi brave a tenere testa con Candi, Davyskiba e Stysiak, ma non a tal punto da pareggiare i conti. Terzo parziale condito da qualche cambio da entrambe le parti e punto a punto praticamente fino ai vantaggi, momento in cui le rosablù, guidate da Van Hecke e Davyskiba, non capitalizzano due set point. Casalmaggiore ringrazia e ne approfitta con due lampi di Braga, utili a regalargli la finale. Domani Vero Volley Monza in campo alle 18.00, sempre in diretta Rai Sport + HD, per il bronzo, contro una tra Busto Arsizio e Brescia: ora in campo.

DICHIARAZIONE POST PARTITA

Anna Danesi (centrale Vero Volley Monza): "Sappiamo che se giochiamo così non andiamo da nessuna parte. Nel muro-difesa si è visto qualcosa ma per il resto abbiamo fatto fatica. Dobbiamo lavorare, guardando al nostro gioco e farlo da domani. Se le cose non vanno dobbiamo metterci qualcosa in più. Siamo una squadra forte, lo sappiamo. Dobbiamo cercare di farlo vedere".

IL PROGRAMMA TROFEO MIMMO FUSCO 2021

E-Work Arena di Busto Arsizio

SEMIFINALI

Mercoledì 29 settembre, ore 17.00

Vero Volley Monza - VBC èpiù Casalmaggiore 0-3

A seguire

Unet E-Work Busto Arsizio - Banca Valsabbina Millenium Brescia

FINALI

Giovedì 30 settembre, ore 17.00

3°/4° posto

A seguire

1°/2° posto