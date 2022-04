La Vero Volley Monza chiude in Trentino la stagione regolare della vivo Serie A1

La Vero Volley Monza di Marco Gaspari è pronta per l'ultima gara della regular season della vivo Serie A1 femminile 21-22. Domani, sabato 2 aprile, alle ore 20.30 (diretta volleyballworld.tv), Danesi e compagne saranno in campo alla BLM Group Arena di Trento, contro la Delta Despar Trentino, nella tredicesima giornata della stagione regolare.

Con la vittoria di Novara di ieri, nel recupero contro Perugia, Monza ha detto addio alla possibilità di migliorare il suo posizionamento in graduatoria nell'ultima giornata. Le rosablù accederanno quindi ai Play-Off Scudetto, per la seconda stagione consecutiva, da terze della classe, presentandosi all'appuntamento più importante dell'anno per la quinta annata sportiva consecutiva (non hanno mai mancato i Play-Off dalla prima stagione in A1, 16/17, senza contare quella 19/20 che è stata sospesa per Covid). A cercare di dare filo da torcere alla Vero Volley nei Quarti di Finale, già sicura di avere il fattore campo a favore grazie al miglior posizionamento, ci sarà una tra Chieri e Firenze, in lotta per il sesto posto in classifica. Ma prima dei Play-Off c'è la sfida di domani contro le trentine, appuntamento utile ad oliare i meccanismi e in cui Monza vuole provare a migliorare il suo record di vittorie in stagione regolare (19 lo scorso anno), portandosi a casa il ventesimo successo in campionato. All'andata le lombarde vinsero 3-0 con una bella prova di squadra e le accelerazioni di Zakchaiou (MVP del match) a fare la differenza.

La vittoria ottenuta domenica scorsa a Roma ha consentito alla Delta Despar Trentino di mantenere viva la speranza di poter acciuffare per i capelli la permanenza in Serie A1. Ma soprattutto ha permesso alle gialloblù di tornare ad essere in qualche modo padrone del proprio destino (o quasi), visto che un eventuale successo nell'ultima giornata di campionato permetterebbe loro di avere concrete chance di evitare le ultime due posizioni.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, LARSON, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – DELTA DESPAR TRENTINO

Palleggiatrici RASKIE, STOCCO

Centrali RUCLI, FURLAN, BERTI

Schiacciatrici PIANI, NIZETICH, RIVERO, MASON, BOTARELLI

Liberi MORO, QUILIGOTTI

Allenatore BERTINI

PRECEDENTI

9, 3 in Serie A1 e 6 in Serie A2 (9 successi Monza, 0 successi Trento)

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Sonia Candi, a Trento dal 2013 al 2015 (B1/A2)

CURIOSITA’

Trento non ha mai battuto Monza, né in A2 né in A1.

Su tre precedenti giocati nella massima serie, Monza ha sempre battuto Trento per 3-0.

Le monzesi hanno conquistato contro le trentine, in finale Play Off promozione A2, l'accesso alla massima serie rosa nel 2015-2016.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Quello di sabato è un impegno preparatorio di un Play-Off Scudetto in cui vogliamo essere protagonisti. Dobbiamo cercare di fare il massimo contro una squadra, come quella di Trento, motivata a giocare la sua miglior partita. Vogliamo finire il campionato alla grande, cercando di prepararci bene per domenica prossima. Quest'anno abbiamo un roster completo che si è reso protagonista lungo il cammino. Valuteremo eventuali problematiche fisiche, mettendo in campo la miglior squadra indipendentemente dai discorsi di turnazione".

vivo SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

13a giornata di ritorno

Sabato 2 aprile ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara

Sabato 2 aprile ore 20:30 (VBTV)

Volley Bergamo 1991 - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Delta Despar Trentino - Vero Volley Monza

Bosca S.Bernardo Cuneo - Unet E-Work Busto Arsizio

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Acqua & Sapone Roma Volley Club

Sabato 2 aprile ore 20:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Bartoccini Fortinfissi Perugia

CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 63 (22-3); Igor Gorgonzola Novara 63 (22-3); Vero Volley Monza 60 (19-6); Savino Del Bene Scandicci 54 (19-6); Unet E-Work Busto Arsizio 50 (16-9); Reale Mutua Fenera Chieri 40 (13-12); Il Bisonte Firenze 38 (13-12); Bosca S.Bernardo Cuneo 36 (12-13); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 24 (8-17); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 21 (7-18); Volley Bergamo 1991 20 (7-18); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 20 (6-19); Delta Despar Trentino 19 (5-20); Acqua & Sapone Roma Volley Club 17 (6-19).

*Punti (Vinte-Perse)