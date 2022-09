CEV Champions League 23: Vero Volley Monza sorteggiata con Volero Le Cannet, Alba Blaj e Dnipro

Il countdown per l'esordio stagionale della Vero Volley Monza nella CEV Champions League 2023 è cominciato. Il consueto appuntamento con i sorteggi "Drawing of Lots", organizzato dalla CEV quest'anno nella splendida cornice del Bozar di Bruxelles, ha infatti reso noti gli accoppiamenti dei gironi della massima competizione continentale per Club.



La Vero Volley Monza, inserita in prima fascia dopo la straordinaria cavalcata che l'ha vista protagonista in Italia, con la Finale Scudetto raggiunta contro Conegliano, e in Europa, con l'eliminazione, all'esordio assoluto, ai Quarti di Finale, sempre per mano della formazione veneta (sulla carta si trattava di una Semifinale, visto che la vincente ha avuto accesso diretto all'ultimo atto della competizione), avrà nel suo girone, la Pool B, le campionesse di Francia del Volero Le Cannet, le campionesse di Romania del CS Volei Alba-Blaj e le ucraine del SC Prometey Dnipro, prime in classifica al momento della sospensione del loro campionato nazionale e in questa stagione iscritte al campionato della Repubblica Ceca, dove al momento giocano nella città di Kutna Hora.

La formula resta quella del Round Robin, con gare di andata e ritorno che si giocheranno da Novembre 2022 e Febbraio 2023 tra martedì e giovedì. Rispetto alla passata stagione, però, c'è una novità: a passare ai Quarti di Finale, oltre alle prime di ogni raggruppamento che accederanno direttamente tra le migliori otto, le cinque seconde e la migliore terza della graduatoria si contenderanno il passaggio alla Fase Finale attraverso un Play Off Round (passano tre squadre). Le Super Finals invece si disputeranno, in data e sede da definire, a Maggio 2023.