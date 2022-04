Vero Volley Monza di scena a Chieri per Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play-Off Scudetto

La Vero Volley Monza di Marco Gaspari è attesa a Chieri, dalle padrone di casa della Reale Mutua Fenera, per Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play-Off Scudetto vivo Serie A1 femminile 21-22. Per le monzesi, brave a vincere Gara 1 domenica sera in Brianza per 3-0, domani, mercoledì 13 aprile, alle ore 20.30, sul campo del PalaFenera di Chieri, ci sarà il primo-match point per chiudere la Serie che mette in palio un posto in Semifinale contro la vincente tra Novara e Cuneo.

Per evitare di allungare il confronto con la squadra di Bregoli ad una eventuale Gara 3, da giocare nel caso nuovamente all'Arena di Monza, Danesi e compagne dovranno cercare di esprimere la convincente pallavolo fatta vedere da metà primo set fino alla fine. Dopo un avvio di gara poco convincente, Monza ha iniziato ad esprimere gradualmente un gioco corale, roccioso in difesa, preciso al servizio ed efficace in attacco, oltreché mostruoso a muro, con 10 blocks di squadra di cui 8 della sola Danesi, poi nominata MVP del confronto. Evitare che Chieri possa liberare la potenza delle sue attaccanti, specialmente Grobelna e Cazaute, ben contenute dalle rosablù in casa, e che salga d'entusiasmo grazie al calore del suo pubblico sono gli altri obiettivi della Vero Volley, animata da una grande voglia di raggiungere, per la terza volta nella sua storia, la seconda consecutiva, il penultimo atto della corsa tricolore.

In questa stagione le lombarde hanno già espugnato la casa della Reale Mutua Fenera, passando 3-0 con una scatenata Stysiak in fase offensiva nella seconda giornata di ritorno della stagione regolare, lo scorso 23 febbraio. Monza però dovrà stare attenta, perché il campo di Grobelna e compagne è molto ostico: lo dimostrano le nove vittorie casalinghe su tredici uscite di Chieri in campionato.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, LARSON, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – REALE MUTUA FENERA CHIERI

Palleggiatrici BOSIO, BONELLI

Centrali ALHASSAN, MAZZARO, WEITZEL, GUARENA

Schiacciatrici CAZAUTE, PERINELLI, FRANTTI, PIOVESAN, GROBELNA, VILLANI, KARAOGLU

Liberi DE BORTOLI, ARMINI

Allenatore BREGOLI



PRECEDENTI

14, 12 in Serie A1 e 2 in A2 (10 successi Monza e 4 Chieri)

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO NEI PLAY-OFF SCUDETTO: Vero Volley Monza - Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (Gara 2 | Quarti di Finale - Play-Off Scudetto Serie A1 femminile 21-22, 10 aprile 2022, Arena di Monza).

ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO IN PIEMONTE: Reale Mutua Fenera Chieri - Vero Volley Monza 0-3 (2a giornata di ritorno – vivo Serie A1 femminile 21-22, 23 febbraio 2022 – PalaFenera di Chieri)



LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuna

PER CHIERI

Alessia Mazzaro, a Monza nel 2015-2016 (Serie A2)

CURIOSITA’

Quinto confronto stagionale tra le due squadre con tre vittorie di Monza e una di Chieri. Le lombarde hanno però ceduto, davanti al pubblico di casa, nella gara secca dei quarti di finale della Coppa Italia.

Alessia Mazzaro ha conquistato, con la maglia di Monza, la promozione nella massima serie nella stagione 15-16. La centrale, ora a Chieri, ha inoltre giocato con le giovanili di Monza (stagione 14-15).

Anche la passata stagione le due squadre si sono incontrate nei Quarti di Finale dei Play-Off Scudetto: le monzesi hanno eliminato la squadra di Bregoli in tre gare, perdendo Gara 2 in Piemonte ma vincendo Gara 1 e Gara 3 in Lombardia.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "I Play-Off sono così. Ogni gara è un capitolo diverso, lo sappiamo benissimo. Sappiamo anche che andiamo a giocare in un palazzetto caldo, contro una grande squadra come Chieri che avrà voglia di rivalsa. Dopo una positiva Gara 1 per noi l'obiettivo è prepararci al massimo, cercando di approcciare meglio la sfida rispetto al confronto di domenica. Abbiamo subito un gap iniziale che non possiamo permetterci un'altra volta, quindi massima concentrazione e attenzione. Si riparte dallo zero a zero iniziale, perché quello che conta è vincere la Serie. Per farlo dobbiamo costruire il successo un pezzo alla volta, partendo con la giusta aggressività".

PLAY-OFF SCUDETTO

vivo SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

Quarti di Finale

Gara 1

Sabato 9 aprile ore 20.30 (VBTV)

Igor Gorgonzola Novara - Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Il Bisonte Firenze 3-1

Savino Del Bene Scandicci - Unet E-Work Busto Arsizio 3-0

VERO VOLLEY MONZA - Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

Quarti di Finale

Gara 2

Martedì 12 aprile, ore 20.30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Bosca S.Bernardo Cuneo - Igor Gorgonzola Novara

Mercoledì 13 aprile, ore 20.30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Unet E-Work Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci

Ore 20.30 (VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri - VERO VOLLEY MONZA

Ore 20.30 (VBTV)

Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Eventuale Gara 3

Sabato 16 aprile/domenica 17 aprile