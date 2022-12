Superlega, Monza ci spera ma il colpo non va: passa Perugia

Ci sperava, ma il desiderio rimane tale. Il Vero Volley Monza fra le mura di casa cede alla potenza di Perugia per 0-3. Con Valentini sulla panchina dei perugini complice il forfait di Anastasi per un piccolo risentimento oculare (comunque presente al palazzetto con lo staff tecnico umbro), Giannelli e compagni riescono con autorità a domare i generosi tentativi di Monza, sempre pronta a graffiare e provare le risalite ma mai a tal punto da spaventare la fresca formazione campione del mondo. L

’interessante sfida nella sfida tra Plotnytskyi e Davyskiba, tra i più positivi in fase offensiva da una parte e dall’altra, la vince l’ucraino ex Vero Volley, in grado di guidare i suoi a dei bei break sia al servizio che in attacco, stoppando l’entusiasmo dei lombardi. La performance di Monza è stata comunque condita anche da tanta solidità a muro (ottimo Galassi, con 4 blocks personali) e tanta efficacia in attacco, seppur con qualche passaggio a vuoto nei momenti chiave della sfida: dettaglio risultato poi determinante nell’economia del match. A segnare l’andamento dell’incontro, sono state anche le individualità, con Leon dai nove metri, Rychlicki dal lato e un ottimo Giannelli in regia a guidare il successo numero 12 di Perugia, il sesto lontano da casa. Il campionato non si ferma per Natale: il 26 dicembre, infatti, si scende di nuovo in campo, con i blu a Milano contro i cugini dell’Allianz ed i block devils in casa contro Siena.

"Non era questa la gara da vincere ma dobbiamo provare a vincerle tutte. Una sconfitta contro Perugia magari brucia meno, - ha detto Galassi a fine set - ma brucia sempre. Ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare e migliorare: non so dirti cosa a caldo, ma guardando al risultato c’è certamente necessità di crescere, non dico per provare a battere Perugia ma sicuramente per affrontare al meglio quelle che sono le squadre, sulla carta, alla nostra portata"

Vero Volley Monza – Sir Safety Susa Perugia 0-3 (19-25, 22-25, 20-25)

Vero Volley Monza: Zimmermann 2, Davyskiba 11, Galassi 8, Grozer 3, Maar 14, Beretta 3; Federici (L). Szwarc 5, Visic. Ne. Marttila, Pirazzoli, Morazzini (L), Magliano, Rossi. All. Eccheli

Sir Safety Susa Perugia: Solé 7, Giannelli 3, Plotnytskyi 15, Flavio 5, Rychlicki 14, Leon 13; Piccinelli (L). Semeniuk, Cardenas Morales. Ne. Herrera, Russo, Colaci (L), Ropret, Mengozzi. All. Valentini