Superlega playoff, Monza perde gara 3 con Trento ed è spalle al muro

Come gara 1, anche gara 3 se la aggiuca il Trentino Volley. È una Vero Volley Monza spalle al muro quella che sta disputando i quarti di finale dei playoff di Coppa Italia. La formazione di Eccheli perde a Trento gara 3 e gara 4 di domenica 2 aprile, in posticipo alle 20.30 in casa sarà sfida chiave.

Un primo set esaltante, vinto grazie ad un servizio favoloso, un attacco continuo e preciso e una prestazione corale di grande qualità, non basta alla Vero Volley Monza per spaventare i padroni di casa dell’Itas Trentino. Rispetto ai primi due confronti, però, Monza inizia dal secondo gioco a soffrire il servizio dei padroni di casa, con Kaziyski protagonista assoluto dai nove metri e in fase offensiva, in grado di caricarsi sulle spalle i suoi e guidarli alla conquista del set prima e poi di una gara che fino alla metà del terzo e del quarto gioco sembrava incerta. Domenica prossima, alle ore 20.30, i brianzoli cercheranno di allungare il confronto alla decisiva Gara 5 (da giocarsi eventualmente ancora in Trentino), mentre l’Itas proverà a chiuderla e volare in Semifinale.

"Abbiamo fatto troppi errori individuali, - ha detto Zimmerman post partita - potevamo giocare molto meglio come squadra, ma avremo un’altra possibilità settimana prossima a Monza. La Serie è ancora apertissima: abbiamo dimostrato anche oggi di potercela giocare alla pari. Nel terzo set, dal 15-15, abbiamo perso un po’ di vista il nostro gioco, ma c’è assolutamente la possibilità di ritrovarlo e fare meglio".

Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-19)

Itas Trentino: Sbertoli 2, Lavia 11, Lisinac 12, Kaziyski 21, Michieletto 19, Podrascanin 6; Laurenzano (L). Nelli, Dzavoronok. Ne. D’heer, Cavuto, Pace (L), Berger, Bernardis. All. Lorenzetti.

Vero Volley Monza: Beretta 3, Grozer 6, Maar 14, Galassi 11, Fernando, Davyskiba 19; Federici (L). Pirazzoli, Zimmermann 1, Di Martino, Szwarc 8. Ne. Marttila, Pisoni (L), Magliano. All. Eccheli.