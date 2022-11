Superlega, Monza prova a riaprire i conti ma è troppo tardi: ko con Trento

Festa Itas Trentino all’Arena di Monza, dove i padroni di casa della Vero Volley lottano con cuore e grinta ma cedono 3-0 di fronte alla compagine ospite nel posticipo della sesta giornata di andata della SuperLega Credem Banca. Per la 21esima volta su 23 precedenti, sono i trentini a fare festa contro i brianzoli, partiti spenti e un po’ impacciati ma gradualmente risaliti a gara in corso. Trento approfitta dei turni in battuta di Lisinac, Podrascanin e Kaziyski (mvp della sfida non solo per i 19 punti fatti segnare a referto, ma per l’incisività nei momenti caldi) per sfoggiare tutta la sua qualità e solidità a muro.

Federici difende bene la seconda linea di Monza, Grozer è come sempre devastante in fase offensiva e al servizio (19 punti totali) ma l’Itas non sbaglia quando la palla scotta e va avanti 2-0. Nel terzo è fuga ospite nel prologo (8-5), poi i blu si accendono e trovano, con le fiammate di Maar e Davyskiba, l’entusiasmo di agganciare e sorpassare gli avversari. Qualche sbavatura nel finale, con quattro palle set annullate ai brianzoli, rivitalizzano la squadra di Lorenzetti che, incisiva anche con l’ex Dzavoronok e con le difese di Laurenzano, si affida agli attacchi e ai muri di Michieletto per spuntarla nel finale.

"E’ una sconfitta pesante se guardiamo i primi due set. Se prendiamo dal terzo parziale, - dice Gabriele Di Martino - invece, si è vista la Monza che conosciamo. Di questa gara dobbiamo prendere il meglio, ovvero il gioco che abbiamo espresso nel terzo gioco. E’ normale che l’umore cambia dopo uno stop, ma da martedì torneremo in palestra per lavorare sulle cose che non hanno funzionato oggi e provare a ripartire subito nella prossima partita"

Vero Volley Monza – Itas Trentino 0-3 (22-25, 20-25, 28-30)

Vero Volley Monza: Zimmermann 0, Davyskiba 12, Beretta 3, Grozer 19, Maar 13, Galassi 0, Szwarc 0, Pirazzoli (L), Di Martino 1, Federici (L). N.E. Morazzini, Marttila, Visic, Magliano. All. Eccheli.

Itas Trentino: Sbertoli 1, Michieletto 11, Lisinac 10, Kaziyski 19, Lavia 0, Podrascanin 6, Nelli 0, Dzavoronok 10, Laurenzano (L). N.E. Pace, Cavuto, Berger, Depalma, D’Heer. All. Lorenzetti.