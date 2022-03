Superlega, Monza ko con Verona. Ora testa alla Lube

Una sconfitta che non fa male per la classifica. Nell'ultima giornata di regular season il Vero Volley Monza perde 3-1 a casa di Verona ma rimane al settimo posto. Ora il primo ostacolo si chiama Lube.

Subito un primo parziale importante, con monster block del 4-1. I gialloblù in campo si esaltano. La partita si fa accesissima, la Vero Volley cresce progressivamente, e con Galassi al servizio trova l’8-8. Verona però non perde lucidità, riesce a creare di nuovo un piccolo vantaggio con due attacchi importanti di Mozic. Nella seconda parte del parziale, Monza trova il vantaggio sul 14-15, sfruttando un tocco a muro e un ace, ma Verona c’è, e con Jensen si riaggancia sul 19-19, in un braccio di ferro pazzesco. Monza però reagisce negli ultimi scambi, si guadagna un primo set ball annullato da Mozic, e poi chiude al secondo.

Secondo set ancora furibondo: ace di Jensen per il 4-2, poi Mozic, e Verona torna a guidare il match. Tanto spettacolo in campo, Verona riesce a creare pressione agli avversari e a sfruttarne gli errori. 15-10 con il mani-out di Jensen, il set è decisamente a impronta gialloblù. Ace di Nikolic che apre agli ultimi scambi sul 21-14, Verona ha la chance di pareggiare i conti, lo fa prendendosi il set ball con il mani-out di Asparuhov.



Il terzo set vede Monza tenere un piede avanti nei primi scambi, fino all’attacco di Jensen che vale il 7-7, e poi il sorpasso firmato Rok Mozic, spinto da una cinquantina di tifosi arrivati dalla Slovenia per sostenerlo. Ace di Asparuhov, poi Jensen, e Verona riprende quota, vuole regalare una gioia immensa ai 3000 tifosi presenti in un Agsm Forum sold out. Si entra nella seconda parte del set sul 14-9, una grande slash di Asparuhov e l’ace di Luca Spirito esaltano gli spalti, il punto del sorpasso lo mette a terra Aguenier, ed è il punto più prezioso, perché sancisce la matematica salvezza.



La lotta non è finita: i gialloblù non si accontentano, e ingaggiano battaglia per chiudere con una vittoria. 10-8 con l’attacco di Nikolic, ma Monza trova il controsorpasso. Il rientro in campo di Dzavoronok si fa sentire, i gialloblù perdono quel po’ di lucidità che permette a Monza di guidare il gioco, ma non è detta l’ultima parola. Negli scambi finali, sul 19-21, l’ace di Katic rischia di spezzare il fiato a Verona, che recupera e supera sul 24-23 sfruttando l’errore in attacco avversario. Primi due match point annullati, sul terzo si abbatte Rok Mozic che chiude.



Verona: Aguenier 3, Cortesia 0, Magalini 5, Vieira de Oliveira 0, Asparuhov 5, Mozic 22, Nikolic 2 1, Jensen 23, Spirito 3, Qafarena 0, Wounembaina ne, Zanotti 2, Donati (L), Bonami (L). All. Stoytchev.

Monza: Grozdanov 14, Karyagin 13, Calligaro 1, Dzavoronok 10, Orduna 1, Federici (L), Galliani 2, Grozer ne, Galassi 4, Katic 8, Beretta 6, Davyskiba 10, Gaggini (L).