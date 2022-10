Volley A1 femminile, la Vero Volley Monza chiude il torneo di Chiavenna con uno stop contro Busto Arsizio

Vero Volley Monza - E-Work Busto Arsizio 0-3 (16-25, 19-25, 16-25)

Vero Volley Monza: Pagliuca 2, Badini 2, Rettke 9, Davyskiba 11, Bizzotto, Candi 8; Parrocchiale, Negretti (L), Diana 1. Ne. Folie, Camera, Begic. All. Gaspari.

E-Work Busto Arsizio: Degradi 5, Lloyd 1, Monza 2, Lualdi 19, Colombo 2, Olivotto 3, Zannoni (L), Omoruyi 14, Zakchaiou 5, Bressan. Ne. Battista (L), Cojocariu, Cerbino. All. Musso.

NOTE

Durata set: 22', 24', 22'. Tot. 1h08'

Vero Volley Monza: battute vincenti 2, battute sbagliate 7, muri 6, errori 24, attacco 26%

E-Work Busto Arsizio: battute vincenti 5, battute sbagliate 5, muri 6, errori 18, attacco 43%



LE DICHIARAZIONI



Beatrice Parrocchiale (libero Vero Volley): "In queste due partite abbiamo messo il massimo dell'impegno, consapevoli della situazione che stiamo vivendo, non essendo ancora al completo come organico. Contro Novara, ieri, abbiamo avuto la forza di rientrare, andando anche vicine alla vittoria. Oggi questo ci è un po' mancato. Dalla prossima settimana cercheremo di concentrarci su tutto quello che ha funzionato meno per migliorare nel rendimento e nella forma in vista dell'inizio del campionato".

CHIAVENNA, 2 OTTOBRE 2022 – Si chiude senza successi l'esperienza della Vero Volley femminile al Palamaloggia di Chiavenna, per la settima edizione del "Trofeo Bresaole d'Autore Panzeri". Dopo la sconfitta in semifinale arrivata in cinque set, ieri, con l'Igor Gorgonzola Novara, anche la stanchezza ha pesato sulla performance di oggi delle regazze di Gaspari, che hanno ceduto sul campo la vittoria alla E-Work Busto Arsizio.

La formazione di Gaspari, però, ha dalla sua che continua ad affrontare questo pre-campionato a ranghi ridotti e il turnover necessario in fase di preparazione, spesso, vede protagoniste diverse giovani promettenti del vivaio del Consorzio di Monza.

Nel primo set la Vero Volley affronta la sfida con Badini e Diana, Rettke e Candi, Davyskiba e Pagliuca, con Negretti in maglia da libero. L'avvio del parziale sorride in fretta a Busto Arsizio, che si porta sul 4-10, dopo aver accelerato dal 3-3. La Vero Volley non trova una pronta reazione e sul 10-20 è doppiata, prima dell'attacco di Lualdi che chiude la frazione. Nel secondo set, l'E-Work prova a ripetere il copione e scappa dalla parità a quota 3 al +5 sul 3-8. Ma questa volta le Rosa rispondono colpo su colpo, recuperano il gap e sorpassano le rivali sul 12-11, trascinate da Candi, Rettke e Davyskiba e con un ace di Badini a siglare il +1. La maggior esperienza di Busto Arsizio, però, si fa sentire e le ragazze di Musso "strappano" nuovamente sul 13-17, con la Vero Volley che prova ancora a reagire (16-18, 18-20), prima di cedere solo nel finale: 19-25. Nel terzo parziale la sfida è ancora aperta, con il team di coach Gaspari che scatta avanti (4-3) e allunga (10-7), prima di essere agganciato a quota 11 e, poi, sorpassato, fino al +4 (13-17). Dopo il 20, è ancora un monologo per Busto Arsizio che chiude in progressione da 15-20 al 16-25 che mette la parola fine sul match. Davyskiba è la top-scorer per la Vero Volley con 11 punti, per Busto Arsizio è Lualdi a chiudere a quota 19 marcature.

La stagione regolare di serie A1 per il Consorzio Vero Volley scatterà il prossimo 22 ottobre contro Pinerolo, all'Arena di Monza: ci sono ancora tre settimane di lavoro per le ragazze già presenti, in attesa di completare il gruppo anche con tutte le atlete protagoniste ai Mondiali. Ma ogni occasione, come il quadrangolare di Chiavenna, è sempre importante per mettere benzina nel motore e lavorare sui meccanismi di gioco.



IL PROGRAMMA DEL TORNEO

7° Trofeo Bresaole D'Autore Panzeri | Edizione 2022

SEMIFINALI

Sabato 1 ottobre, ore 17.00

E-Work Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci 2-3

Ore 20.30

Vero Volley - Igor Gorgonzola Novara 2-3

FINALI

Ore 15.30

Vero Volley - E-.Work Busto Arsizio 0-3

A seguire

Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci