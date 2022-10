Superlega, troppa Perugia per la Vero Volley Monza: al PalaBarton termina 3-0

A volte accade che un compito, già improbo sulla carta, assumi le sembianze di uno scoglio insormontabile. E' ciò che è accaduto questo pomeriggio alla Vero Volley Monza, che è uscita senza punti e senza set vinti dalla trasferta di Perugia. La Sir Safety Susa, tra le primissime candidate alla vittoria finale, non ha lasciato scampo in questo esordio in Superlega alla squadra di Eccheli, che non ha potuto far altro che opporre una fiacca resistenza al cospetto di un avversario che si è dimostrato di ben altra qualità malgrado l'assenza di diversi titolari, primo tra tutti Wilfredo Leon. Beretta e compagni sono riusciti a giocarsela soltanto nel secondo set, ma anche in questo caso non c'è stato nulla da fare. Il risultato di 3-0 per gli umbri, maturato in poco più di un'ora e mezza di gioco, non fa una grinza: ora ci sarà da leccarsi le ferite e ripartire al meglio in vista delle prossime partite.

LE CIFRE - La Vero Volley è riuscita a reggere il confronto soltanto a muro (7 vs 7), mentre è dovuta soccombere in tutti gli altri fondamentali. Sette sono gli ace con cui Perugia ha vinto il confronto al servizio, mentre in attacco la differenza è stata 57% vs 46%. Prevalenza bianconera anche in ricezione, con il 61% vs 48%. MVP è stato eletto Oleh Plotnytskyi, a segno 12 volte di cui 2 in battuta e una a muro, con il 56% in difesa e 41 in fase offensiva. Sull'altro fronte i 12 punti di Grozer non si sono rivelati sufficienti ad evitare il ko.

IL MATCH - I Block Devils mostrano tutta l'intenzione di indovinare l'approccio: Russo fa subito sentire la presenza e fa 2-0. Monza reagisce e trova la parità con un muro di Davyskiba (3-3). Perugia capisce che al servizio deve accelerare: l'ace di Rychlicki vale il 9-6. Lo stesso lussemburghese è protagonista in prima persona dell'ulteriore allungo (11-7). Un leggero allentamento del ritmo riporta sotto i brianzoli (muro Davyskiba, 17-15), ma le distanze vengono prontamente ristabilite con la bomba di Plotnytskyi (19-15). Il colpo di Semeniuk di fatto scava un solco incolmabile (22-17): Rychlicki non si fa scappare l'occasione di chiudere con il mani out del 25-19. Perugia passa dunque a condurre per 1-0.

Avvio bianconero leggermente sotto tono nel secondo set, ne approfitta Maar che porta i rosablù sul 2-4. Rychlicki dai nove metri riesce a fare ancora male e annulla il distacco (6-6). Maar è impreciso in contrattacco e Perugia può così ribaltare la situazione (10-9). Eccheli comanda la sospensione del gioco e gli effetti sembrano essere benefici: Rychlicki va a sbattere contro il muro dei monzesi, che siglano il controsorpasso (10-11). La gioia dura poco: Semeniuk infila l'ace del 12-11 ed è nuovo vantaggio Sir, che cerca un break per spezzare l'equilibrio. Tocca a Plotnytskyi e Russo trovarlo e si va sul 15-12. Russo inchioda la pipe del 17-13 e Monza chiama il secondo time out. Questa volta però non c'è nulla da fare: Semeniuk è abile a giocare sul mani fuori così come "Kalasnikov" ad infilare l'ennesimo ace (20-14). Monza prova a riavvicinarsi, ma Solè non sbaglia: 25-21 e sfida indirizzata.

I locali sono fortemente determinati a chiudere la contesa: Rychlicki e Russo lo fanno subito intuire (2-0). Replica Galassi per il 2-2. Grozer sbaglia e sembra far prefigurare un altro monologo (8-6), Maar non ci sta e sigla il nuovo aggancio (8-8). Perugia però alza il muro e riesce a far male sia con Semeniuk che con Russo (11-8). I rosablù non riescono più ad opporsi al ritmo impresso alla gara dai padroni di casa, che allungano ancora e mettono di fatto al sicuro la vittoria (19-13). Monza non riesce più a rientrare ed è costretta a cedere le armi (25-18) senza diritto di replica.