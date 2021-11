Volley, Monza si fa rimontare nel terzo set e non basta la lotta nel quarto: ko contro Trento

Squadra in casa

Squadra in casa Trentino Volley

Un ottimo avvio, un secondo set a luci spente e poi un terzo set perso con un vantaggio di 21-24. Cede per 3-1 il Vero Volley Monza di Eccheli in casa di Trento. Un risultato che frena la corsa di una delle favorite: ora la classifica dice 13 punti.

E’ Monza a partire meglio (4-8 e poi 11-14). Trento ricuce al 13-14, ma la formazione di Eccheli non fatica a rimettere la frecci (14-18) e il finale è tutto suo: 19-25. Senza storia il secondo set, ma con protagonisti inversi: Trento non lascia spazio a Monza e il 7-4 la dice lunga sull’andamento di tutta la mini gara. Pinali sfrutta le mani del muro ed è 25-16. Il terzo e il quarto set sono una grandissima battaglia. Si lotta punto a punto fino al 19-21, quando Monza si porta per il 21-24, un passo dalla mini vittoria, ma Cabuto dà la svolta e con due difese di Sbertoli è parità 24-24.

Monza si porta in vantaggio, ma poi è contro parziale e finisce 27-25. L’equilibrio regna sovrano anche nel quarto set e questa volta nel finale è Monza ricucire al 24-23, ma Trento chiude.