Superlega quinto posto playoff, Monza pronta alla battaglia con Perugia

È tutto pronto in casa Vero Volley Monza per il finale di stagione. Si lavora in palestra in preparazione della Finale dei Play Off 5° posto, torneo che assegna un posto nelle coppe europee. Sabato 13 maggio, alle 19.30, i lombardi sono attesi al Pala Barton di Perugia dalla Sir Safety Susa.

Si affrontano le vincenti delle semifinali di domenica: gli umbri hanno eliminato Modena 3-0 e con lo stesso parziale i monzesi si sono imposti su Padova. Hanno chiuso rispettivamente il girone al primo e secondo posto, ecco perché Perugia ha il diritto di ospitare la gara. Sono usciti dai quarti di finale nella corsa scudetto da Milano in gara 5 e da Trento in gara 4. Mentre nella stagione regolare Perugia ha chiuso al primo posto imbattuta e Monza al settimo posto.

I lombardi vanno a caccia della terza partecipazione assoluta alle competizioni europee dopo le esperienze del 2018-2019 in Challenge Cup, chiusa con la sconfitta in finale contro i russi del Belgorod e quella in Cev Cup del 2021-2022, vinta contro i francesi del Tours.