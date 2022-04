Superlega playoff quinto posto: Monza cede il primo set poi trionfa su Milano

Si fa trovare impreparata nel primo set, totalmente imprerata con soli 13 punti, poi però si fa perdonare i vince tutti gli altri che servono per mettere da parte i primi tre punti. Monza espugna il campo di Milano 1-3 e sogna così la Cev Challenge Cup.

"Non abbiamo iniziato la gara come volevamo, - ha commentato Davyskiba - ma poi abbiamo cercato di non pensare agli errori commessi nel primo set. Dal secondo in poi abbiamo rischiato di più in battuta, imponendo il nostro ritmo e prendendogli le misure. Tutti abbiamo iniziato a pensare che avremmo potuto vincere, abbiamo lottato su ogni palla e questo ci ha permesso di capovolgere la sfida. Ora ci attende la sfida contro Verona, match da giocare al massimo visto che l’ultima sfida contro di loro l’abbiamo persa".

Allianz Milano – Vero Volley Monza 1-3 (25-13, 23-25, 23-25, 18-25)

Milano: Porro 2, Ishikawa 12, Chinenyeze 4, Patry 10, Jaeschke 20, Piano 9, Staforini (L), Pesaresi (L), Daldello 0, Romanò 2, Maiocchi 1, Mosca 6. N.E. Djokic. All. Piazza.

Monza: Orduna 1, Davyskiba 14, Beretta 7, Grozer 19, Dzavoronok 14, Galassi 5, Gaggini (L), Federici (L), Karyagin 0, Calligaro 0, Galliani 0, Grozdanov 0. N.E. Katic. All. Eccheli.