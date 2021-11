Monza, che partita contro Piacenza: ora è vetta in solitaria

Squadra in casa

Squadra in casa Vero Volley Monza

Vittoria e primo posto in solitaria. ll Vero Volley Monza batte 3-0 la Gas Sales Bluenergy Piacenza e per ora si gode la vetta in solitaria. Il match si prospettava ad alti livelli, proprio perché avrebbe assegnato un primato importante.

Sono le prime battute del primo set a indicare il livello di intensità e agonismo del match (4-4 e poi 6-5). Il tabellone continua ad aggiornarsi, per l'una e l'altra squadra, arrivando al 18-19. E' un errore in attacco di Grozer a segnare il primo vantaggio di due lunghezze (18-20). Quattro punti in fila dei padroni valgono il 22-20, Sul 24-21 Brizard è bravo dopo tre muri a togliere la prima palla set, poi è finale 25-22 con Grozer.

Rossard nel secondo set firma il 4-8, Monza ribalta 9-8 ed è paritù 11-11. Si continua così fino al 20-19, poi Monza mette la freccia e l'ultimo punto lo fa Recine con un errore al servizio: 25-21.

Nel terzo set la parità è solo fin al 7-5, la Gas Sales Bluenergy non è più continua, mentre Monza è un trattore: 25-17.