Superlega, Monza si gioca il play off quinto posto per sognare la Cev Challenge Cup

Rimanere all'interno di una competizione continentale. E' questo l'obiettivo della Vero Volley Monza che domani, sabato 16 alle 20.30, giocherà l'anticipo di prima giornata play off quinto posto a casa di Milano. La formazione di coach Eccheli, carica del titolo Cev e con la voglia di rivendicare le due sconfitte in campionato, è a Milano dopo due settimane di pause dalle gare ufficiali con la voglia di arrivare fino alla fine.

Si tratta di cinque giornate di sola andata, con le prime quattro a giocarsi semifinale e poi finale in casa della migliore piazzata nella pool. "Al di là degli obiettivi o dell’obiettivo in particolare che è quello del raggiungimento del posto in Europa, questi Play-Off 5° posto sono una opportunità interessante per tornare in campo, - ha detto coach Eccheli - giocare e fare ulteriori step sulle cose sulle quali abbiamo lavorato nell’ultimo periodo. Può essere quindi anche questo un momento di crescita se viene utilizzato in tal senso. La squadra sta sicuramente meglio rispetto a dieci giorni fa: stiamo lavorando al completo, con una buona intensità. Milano durante la stagione ha saputo raggiungere un livello di gioco alto. Ci aspetta una derby, in uno dei tempi del volley lombardo: spero si possa fare una bella gara".