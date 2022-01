Vero Volley Monza, il Covid torna a bussare alle porte: positiva una giocatrice

Dopo un periodo di calma piatta l'ombra del Covid 19 torna a fare capolino a Monza. Per il recupero di domani contro la Delta Despar Trentino coach Marco Gaspari non potrà contare sull'apporto di una delle sue atlete: nel pomeriggio di oggi è stata accertata la sua positività e, pur essendo asintomatica, non sarà in condizione di prendere parte alla gara. La notizia positiva è dunque che la giocatrice, la cui indentità è stata omessa per ragioni di privacy, è dunque in buone condizioni e può sperare in un recupero breve.

IL COMUNICATO - La società brianzola ha diramato questo pomeriggio una nota di stampa che riportiamo: "Il Consorzio Vero Volley comunica che, nell'ambito dei controlli di routine effettuati, un'atleta della prima squadra femminile è risultata positiva ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di oggi. La giocatrice, completamente asintomatica, è stata posta in isolamento domiciliare".