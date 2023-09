Volley A3, Meschiari è il nuovo capitano della Gamma Chimica Brugherio

Matteo Meschiari, riceve l’eredità di Andrea Innocenzi, ed è il nuovo capitano della Gamma Chimica Brugherio. Modenese di nascita, milanese d’adozione. Meschiari, proveniente dalla Pallavolo Anderlini, ha vissuto il fiore delle giovanili in veste Diavoli Powervolley, colori coi quali ha vinto titoli territoriali, regionali ed un bronzo nazionale Under 19 per poi concludere il percorso under con la vittoria, nella stagione 2021-22, della Del Monte Junior League della Lega Pallavolo Serie A, competizione nella quale è stato eletto mvp.

Dopo tre anni, in cui ha collezionato esperienze tra serie A2 e Superlega, fa ritorno “a casa” a far da guida alla giovanissima Gamma Chimica.

Solare, energico ed entusiasta. Ha esperienza, doti di leadership e sa fare squadra. Il profilo perfetto per il ruolo di capitano che da subito staff e società hanno deciso di affidare a lui. Le prime dichiarazioni di Meschiari nelle vesti di capitano: "È una forte emozione essere il capitano della prima squadra dei Diavoli Rosa, una società che mi ha dato tanto e che mi ha fatto crescere. Sono felice di essere tornato e che la società mi abbia dato questo riconoscimento. Spero di fare il capitano nel miglior modo possibile e di aiutare tutti i miei compagni, soprattutto i più giovani, a crescere e migliorare insieme. Sarò un capitano con molta energia, come molti di voi già sanno, che proverà a trasmettere tanto entusiasmo ai ragazzi per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti".

Sul lavoro e sul gruppo, a poco più di quindici giorni dall’inizio del campionato, aggiunge: "Stiamo lavorando bene e molto intensamente; sicuramente dobbiamo perfezionare ogni aspetto per poter esprimere al meglio il nostro gioco di squadra. Il campionato sarà lungo ed affronteremo squadre molte esperte quindi noi dovremo riuscire da subito a prendere spazio ed iniziativa in campo ma soprattutto mantenere alto, con costanza, il livello del nostro gioco. Manca poco e non vedo l’ora di iniziare"

Appuntamento a domenica 15 ottobre alle ore 18 con l’esordio stagionale della Gamma Chimica Brugherio nel Campionato Serie A3 Credem Banca contro la Geetit Bologna al palazzetto Paolo VI di Brugherio.