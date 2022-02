Tennis, internazionali Bnl d'italia 2022: la strada per Roma passa da Ceriano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

La strada che porta agli Internazionali BNL d'Italia di Roma (2-15 maggio) quest'anno passa per la prima volta anche da Ceriano Laghetto. Dal 15 al 27 aprile, infatti, il Club Tennis Ceriano ospiterà il Master lombardo di pre-qualificazione di singolare e doppio femminili, con tabelloni Open e di terza categoria. A decretare le qualificate della Lombardia per l’appuntamento clou del tennis italiano, sia per le pre-qualificazioni del torneo internazionale Wta 1000 sia per il torneo di terza categoria, sarà un Open da 8 mila euro di montepremi che si disputerà su 5 campi: 3 nella struttura di Ceriano e 2 nel centro Robur Saronno. Da Ceriano Laghetto staccheranno il pass per i celebri campi del Foro Italico cinque giocatrici: vincitrice e finalista dell’Open, la coppia vincitrice del doppio e la giocatrice che si aggiudicherà la conclusione del tabellone di terza categoria. Dopo il Trofeo Fit, che ha incoronato il CTC come miglior affiliato di tutta la Lombardia grazie ai risultati ottenuti nelle gare a squadre (inserendolo nella Top 30 dei migliori circoli italiani a livello assoluto), l’assegnazione di un evento di tale importanza rappresenta un altro riconoscimento di spessore per un club sempre più importante.