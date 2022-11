Com'è Monza vista da 32 metri di altezza? Le immagini

La vista da una cabina della ruota panoramica installata in centro per Natale

L'Arengario, il Duomo e il centro storico addobbato a festa. E se la giornata lo consente lo sguardo arriva lontano, ai campanili di Villasanta con lo sfondo delle montagne e alle Torri Bianche. Con i suoi trentadue metri di altezza la ruota panoramica è diventata l'attrazione più gettonata dela Natale di Monza. E per salire su una delle cabine sospese sulla città di Teodolinda nel primo weekend di apertura si sono registrate già code. Un giro panoramico di qualche minuto con vista sulla città e suoi suoi monumenti.

Dopo il debutto in città lo scorso anni, in Largo Mazzini, all'ingresso del centro cittadino, per questo Natale la Grande Roue campeggia invece nel cuore di Monza, davanti al comune, in Largo IV Novembre. "Pur mantenendo invariato il numero delle iniziative e le aree interessate" si leggeva già qualche settimana fa nella delibera del comune di Monza "risulta opportuno modificare la distribuzione delle installazioni nell'aree della manifestazione al fine di distribuirle meglio, provvedendo ad inserire tra le zone interessate dagli eventi programmati, anche quella di largo IV Novembre, già occupata marginalmente a piazza Trento e Trieste, posizionando in tale luogo una delle attrazioni più ingombranti (ruota panoramica) e lasciando su largo Mazzini una attrazione a minor impatto urbano".

Illuminata al calar del sole, la ruota panoramica domina il villaggio di Natale di Monza che annovera anche i mercatini in piazza Carducci, le installazioni luminose sull'Arengario con cascate di luce e le altre attrazioni: il magico Albero di Natale in piazza Trento e Trieste insieme alla pista di pattinaggio e la giostra con i cavalli.