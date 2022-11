Arriva il villaggio di Natale (e le giostre): i divieti e le strade chiuse a Monza

A Monza arriva il villaggio di Natale. E per l'allestimento dei mercatini e delle attrazioni in centro sono previsti alcuni divieti e moifiche alla viabilità. Le disposizioni sono state pubblicate in un'ordinanza dello scorso 18 novembre. E i divieti scattano da mercoledì 23 novembre.

Per Natale in città arrivano i consueti mercatini in piazza Carducci, la giostrina in piazza San Paolo, la ruota panoramica in Largo IV Novembre (non più in Largo Mazzini), la pista di pattinaggio e la giostra dell'Albero Magico a Monza, l'albero di Natale in Duomo e il trenino turistico per le vie del centro.

I divieti e le modifiche alla viabilità

Dalle ore 18 del giorno 23 novembre 2022 alle ore 24 del giorno 8 gennaio 2023 a tutti i veicoli è vietata la circolazione: in p.zza G. Carducci, eccetto nel tratto compreso tra l’intersezione con l.go XXV aprile e l’intersezione con via F. Crispi, in p.zza San Paolo, in l.go IV novembre Pertanto tutti i veicoli circolanti in via G. Missori, giunti all’intersezione con p.zza G. Carducci, hanno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via F. Crispi, in via P. Mantegazza, giunti all’intersezione con p.zza G. Carducci, hanno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via F. Crispi; in p.zza Roma, giunti all’intersezione con l.go IV novembre, hanno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via Vittorio Emanuele II, in l.go XXV aprile giunti all’intersezione con p.zza G. Carducci, hanno l’obbligo di proseguire diritt, in via Cortelonga giunti all’intersezione con l.go XXV aprile, hanno l’obbligo di svolta a sinistra.

E' istituito il senso vietato in p.zza Carducci, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cortelonga e via F. Crispi; in via Padre Reginaldo Giuliani, nel tratto compreso tra via M. Camperio e l.go XXV aprile: Tutti i veicoli circolanti su via Padre Reginaldo Giuliani giunti all’intersezione con l.go XXV aprile, hanno l’obbligo di svolta a sinistra. In vigore anche i divieti di sosta: su tutta p.zza G. Carducci, su tutto l.go IV novembre, in p.zza San Paolo (stalli riservati alla sosta dei velocipedi posti in prossimità del cvc 1). Gli autobus circolanti su lineeche coinvolgono percorsi su tratti interessati dal provvedimento, seguiranno altri percorsi stabiliti di concerto con l’Azienda esercente e l’Agenzia di Bacino del Trasporto Pubblico Locale.

Tra il giorno 24 novembre 2022 e il giorno 8 gennaio 2023 dalle ore 6 alle ore 10 e dalle ore 14 alle ore 16, "al fine di consentire le operazioni approvvigionamento delle merci alle attività presenti in p.zza San Paolo è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato in deroga all’ordinanza nr. 3822/2017 relativamente al varco 5 di via B. Zucchi" si legge nell'ordinanza.