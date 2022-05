Volontariato, nuove opportunità di servizio civile per i giovani (18-28enni) monzesi e brianzoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Interessanti opportunità in vista, per i giovani di Monza e Brianza, nel mondo del volontariato. Tra i corposi (circa 200 miliardi di €) stanziamenti contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), più di 700 milioni saranno dedicati al sostegno, nei prossimi tre anni, del Servizio civile universale (SCU) in Italia. Più in particolare: 60 milioni serviranno per ampliare le competenze digitali dei cittadini (pertanto, serviranno per reclutare alcune migliaia di 'Facilitatori digitali') e 650 milioni serviranno per finanziare i Progetti che, entro fine mese, saranno sottoposti all'esame e alla valutazione del Dipartimento per le Politiche giovanili. Grazie a queste risorse finanziarie, fra il 2023 e il 2025 sarà possibile ‘stabilizzare’, dentro il Servizio Civile Universale, circa 150.000 Italiani, fra i 18 e i 28 anni. Di loro, circa 15mila le ragazze e i ragazzi che presteranno SCU in Lombardia. Tra gli oltre 400 Enti che, a livello nazionale, si occupano di selezionare giovani da avviare al Servizio civile, opera l'Associazione Mosaico (con Sede a Bergamo e due filiali in Lombardia, una delle quali a Monza). Oltre ai consolidati progetti svolti negli ambiti dei Servizi alla persona, della Cultura e della Formazione, grazie ai fondi del PNRR sarà possibile 'aprire' tre nuovi ambiti operativi: la Facilitazione digitale, la Transizione ecologica e lo Sport (in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026). Da novembre a gennaio 2023, i giovani interessati a svolgere attività di Servizio civile per un periodo di dodici mesi, potranno presentare le domande di partecipazione. Tra febbraio e marzo del prossimo anno sono previste le selezioni e, da aprile 2023 decollerà il primo anno di SCU sotto l’egida del PNRR. Per maggiori info, è possibile consultare il sito dell'Associazione: www.mosaico.org