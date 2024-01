Miracolo in canile: una casa anche per i 2 cani destinati a morire dietro alle sbarre

Se l'adozione di un cucciolo in un canile appare come un evento straordinario, quando si parla dell'adozione di cani anziani non è difficile parlare di un vero e proprio miracolo.

Nel caso del canile di via San Damiano, il miracolo è avvenuto e vale doppio. Giacché ad aver trovato una nuova famiglia, nonostante la loro veneranda età, sono stati ben due quattro zampe. Si chiamano Coyote e Cervino, e sebbene un pochino in ritardo il destino ha deciso per loro una vecchiaia tutta piena di coccole e amore.

Coyote, il "diversamente" cucciolo

Coyote è un "diversamente" cucciolo tutto bianco di taglia medio e bello rotondetto. Nato ad agosto 2010, è approdato nel canile monzese nel luglio del 2023, giacché il suo padrone, gravemente malato e ricoverato in ospedale, è venuto a mancare.

Per un cane come lui, abituato al calore di una casa, e soprattutto già anziano, l'arrivo in canile è stato un momento difficilissimo. Tuttavia Coyote ha dimostrato fin da subito di avere un grande spirito e di voler vivere pienamente, nonostante tutto, la sua nuova realtà. Grazie al suo carattere socievole e alla sua voglia di vivere Coyote ha infatti conquistato il cuore dei volontari ed è stato coinvolto in vari eventi organizzati dall'Enpa.

"Nonostante avesse una vita relativamente serena nel canile, i mesi passavano senza che nessuno lo adottasse - hanno spiegato i volontari - Fino a quando due meravigliose signore, Patty e Anto, si sono innamorate di lui e hanno deciso di dargli una nuova casa". Patty e Anto hanno sempre desiderato avere un cane, ma non hanno mai avuto la possibilità di realizzare questo desiderio in passato.

Il 21 dicembre Coyote ha così lasciato gli spazi di via San Damiano e ha iniziato una nuova vita con la sua nuova famiglia. Che ha saputo renderlo felicissimo. "Ringraziamo queste meravigliose persone per l'amore che danno ogni giorno a Coyote - hanno commentato i volontari - Adottare un cane anziano è un gesto davvero eroico, e Patty e Anto hanno dimostrato di avere un grande cuore. La storia di Coyote ci ricorda che ogni cane merita una vita felice, indipendentemente dalla sua età. Dobbiamo sempre riflettere su quanto sia importante dare una seconda possibilità agli animali anziani e renderli parte della nostra famiglia".

Cervino il brontolone

Cervino, piccolo maltese, è invece arrivato al rifugio di Monza il 23 luglio 2021 sotto sequestro penale per maltrattamenti. Fin dall'inizio si è guadagnato la fama di cane difficile e scontroso, ma l'attenzione che gli è stata dedicata da molti volontari, e in particolare da molti genitori del "Progetto Famiglia Distanza" che lo hanno scelto come protetto, l'hanno aiutato a migliorare il suo carattere e ad appianare certi aspetti burrascosi.

Il piccolo Cervino aveva tutto contro di lui: l'aspetto sempre trasandato e disordinato che non attirava l'attenzione, la sua età avanzata (era nato l'8 agosto 2012), e appunto la sua personalità particolare e difficile e il fatto che fosse sotto sequestro. Sulla carta, la sua adozione era tutt'altro che facile.

Fra Laura e Cervino è stato però amore a prima vista. Laura, adolescente, dopo aver letto un appello sui social dei volontari Enpa si è infatti innamorata della sua faccia buffa. E dopo aver parlato ai suoi genitori, ha chiesto un appuntamento al rifugio per poter vedere da vicino Cervino. Laura e la sua famiglia sono giunti al canile con Birba, una Yorkshire anziana, e Cervino, nonostante mostrasse il suo lato scontroso come al solito, ha superato il test di compatibilità con il loro membro di famiglia a quattro zampe. Dopo le procedure di liberazione dal sequestro Cervino si è quindi ritrovato affidato alla sua nuova famiglia.

"Cervino si sta abituando pian piano alla sua nuova realtà e anche la convivenza con il suo nuovo amico sta andando bene hanno spiegato i volontari - Si sta dimostrando un grande coccolone, anche se non rinuncia alla sua dose di brontolii se viene costretto a fare qualcosa che non gli piace".

"Nei canili ci sono tante piccole anime in attesa di qualcuno che gli dia l'opportunità di trascorrere serenamente gli ultimi anni della loro vita facendo il pieno di coccole e attenzioni" hanno concluso i volontari. Nella speranza che un miracolo come quello accaduto a Coyote e Cervino possa ripetersi.

Per tutti coloro che stanno cercando un amico da amare è possibile visistare il sito https://www.enpamonza.it/cani-in-canile e la pagina facebook https://www.facebook.com/enpa.monzaebrianza/?locale=it_IT dove sono presenti tutti i cani ospiti in cerca di famiglia.