Agrate, screening su 350 bambini e 11 positivi: in laboratorio test sospetto di variante

Uno dei test su un soggetto positivo accertato all'inizio della campagna di screening è attualmente in laboratorio per la genotipizzazione che consentirà di accertare se si tratta di variante inglese del coronavirus

Ventidue classi sottoposte a screening di massa su studenti e docenti, una scuola chiusa e 350 ragazzi che si sono sottoposti a tampone. Questi i numeri della campagna di test effettuata ad Agrate Brianza in seguito all'individuazione di un focolaio presso la scuola elementare di via Battisti che dalla scorsa settimana è chiusa.

Al momento sono soltanto undici i tamponi positivi emersi e il numero dei contagi accertati, rispetto alle cifre dei soggetti coinvolti nella campagna di screening, è contenuto. "Da una prima interlocuzione con ATS, abbiamo appreso che circa una decina di bambini sono risultati positivi al Covid-19" aveva spiegato il sindaco di Agrate Brianza Simone Sironi lunedì mattina.

"Una situazione decisamente non allarmante che scongiura l'avvio di misure più restrittive e che può essere gestita con quelle già messe in atto, come la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a giovedì 25 febbraio e il rispetto della quarantena per le classi già coinvolte da questa disposizione" Per i bambini di cinque di queste classi, le cui famiglie verranno opportunamente avvisate, la quarantena verrà prolungata fino al 4 di marzo.

Un tampone sospetto variante in laboratorio

Un test con esito positvo - uno dei primi a essere effettuati - si trova nei laboratori specializzati per la genotipizzazione per escludere che si tratti di un contagio da variante del virus. Attualmente sono solo sette i casi di variante inglese di coronavirus accertati a Monza e Brianza e per tutti questi si tratta di persone rientrate da viaggi all'estero che hanno poi osservato l'isolamento. Sono una ventina invece i tamponi di sospetti positivi da genotipizzare presso i laboratori autorizzati dell'ospedale Sacco di Milano e del San Matteo di Pavia per accertare se si tratti o meno di varianti del virus. Tra questi appunto anche il test che arriva da Agrate Brianza per cui si attende l'esito.